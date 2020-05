IDnow publie un rapport sur les tendances du secteur de la mobilité

MUNICH, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- IDnow (www.idnow.io) publie son premier rapport sur les tendances du secteur de la mobilité : « Future mobility: An industry in transformation » (Mobilité future : un secteur en transformation). En tant que fournisseur de premier plan de solutions de vérification de l'identité en tant que service, IDnow compte plus de 250 clients, dont de nombreuses entreprises du secteur de la mobilité telles que Sixt, Cluno ou TIER ainsi que des constructeurs automobiles traditionnels. Ce rapport sur les tendances donne un aperçu d'un secteur en transformation et met en évidence les opportunités actuelles.

Très peu de secteurs connaissent aujourd'hui autant de changements que le secteur de la mobilité. Les développements technologiques et la demande d'alternatives de transport respectueuses du climat et durables entraînent d'énormes changements dans le secteur de la mobilité et créent de nouveaux modèles commerciaux.

Le rapport sur les tendances d'IDnow aborde des sujets d'actualité tels que les nouveaux services de mobilité, la conduite autonome, la numérisation et l'électrification. Il s'intéresse également à l'évolution du comportement des utilisateurs, liste les opportunités offertes par la numérisation et indique comment les nouvelles technologies telles que l'IA (intelligence artificielle) contribuent à garantir une convivialité maximale.

« Le secteur de la mobilité connaît d'énormes bouleversements depuis maintenant quelques années. Les constructeurs automobiles traditionnels et les transports publics locaux ont été rejoints par de plus en plus de nouveaux prestataires de services de mobilité et des tendances telles que la micro-mobilité et les concepts de partage sont apparues. Toutes ces entreprises s'efforcent désormais d'offrir le meilleure degré de convivialité. Nous nous réjouissons énormément à l'idée de travailler avec des clients de divers secteurs de l'industrie de la mobilité afin de trouver ensemble de nouvelles solutions. », a déclaré Peer Geiger, responsable de la mobilité chez IDnow.

IDnow opère sur le marché européen depuis 2014 et fait figure d'expert des solutions de connaissance du client (Know You Consumer ou KYC). Grâce à sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service, IDnow propose des solutions sécurisées et simples de vérification de l'identité aux entreprises de divers secteurs.

À propos d'IDnow

Avec sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow s'engage à faire du monde connecté un environnement plus sûr. La vérification de l'identité, impossible à manipuler, d'IDnow est utilisée dans différents domaines d'activité pour les interactions en ligne avec les clients nécessitant un niveau élevé de sécurité. La technologie IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier que tous les éléments de sécurité requis figurent bien sur les pièces d'identité fournies ; elle peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, dans 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel.

IDnow couvre une vaste palette de possibilités d'utilisations, tant dans des secteurs régulés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plateforme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow a l'appui des investisseurs en capital-risque BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures, Corsair Capital et Jet A, ainsi que d'un consortium de business angels réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, comme Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union and wirecard in addition to FinTechs such as Fidor, N26, smava et wefox.

Pour la presse, veuillez télécharger « Future mobility: An industry in transformation » à l'adresse suivante :

https://info.idnow.io/rs/262-BHQ-875/images/IDnow-Whitepaper-Future-Mobility-EN.pdf

