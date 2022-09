Grâce à son expertise en matière d'identité numérique, le groupe apporte son soutien à l'IATA dans la simplification du parcours passager

MUNICH, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs européens de vérification d'identité et d'identité numérique, annonce sa participation à la nouvelle promotion du programme [email protected] de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Dans le cadre de cette collaboration, IDnow apportera son expertise et son savoir-faire réglementaire dans les domaines de la vérification d'identité et de l'identité numérique. L'objectif de ce travail commun : rendre les vols plus transparents et plus simples pour les passagers, tout en réduisant les risques de fraude pour les compagnies aériennes.

L'IATA est l'association professionnelle des compagnies aériennes du monde entier, regroupant près de 290 compagnies aériennes, soit 83 % du trafic aérien total. En tant qu'association industrielle de premier plan, l'IATA façonne les normes du secteur et l'avenir de l'aviation civile.

Dans le cadre du programme [email protected], IDnow contribue au groupe de travail One ID qui vise à établir des normes industrielles pour optimiser davantage le parcours des passagers. Cela passe par la numérisation de l'étape d'admissibilité et la mise en place d'un processus sans contact grâce à une identification biométrique sécurisée. La vision de One ID est celle où les passagers, après avoir effectué le contrôle de leurs documents à distance, pourront arriver à l'aéroport, prêts à prendre l'avion, et passer chaque point de contact de l'aéroport par simple reconnaissance biométrique. A terme, l'objectif est de mettre en place un système mondial véritablement interopérable entre les aéroports, les compagnies aériennes et les gouvernements.

Le groupe collabore également avec des compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de technologie membres du think tank de l'IATA à la rédaction d'un livre blanc sur l'application de l'identité numérique dans le secteur du transport aérien. En parallèle, il travaille au développement d'une preuve de concept démontrant comment l'identité numérique peut faciliter les trajets des personnes à mobilité réduite, permettant aux compagnies aériennes et aux aéroports à mieux prioriser la mobilisation de personnel requis pour apporter l'assistance nécessaire.

« Nous sommes très heureux de la participation d'IDnow au cœur des conversations autour de l'innovation de l'industrie. IDnow apporte son expertise en matière d'identité numérique décentralisée et sécurisée pour permettre au secteur du transport aérien d'évoluer vers une approche centrée sur le client. » explique Kat R. Morse, Senior Manager Innovation and Partnerships à l'IATA.

« Nous comprenons que pour le transport aérien de demain, les identités numériques ont un énorme potentiel pour offrir une toute nouvelle expérience aux voyageurs. Qu'il s'agisse de réduire le risque de fraude pour les compagnies aériennes, de créer une expérience plus transparente et plus simple pour les passagers ou d'offrir une solution conforme au RGPD pour le stockage et le partage des images biométriques pour les acteurs du secteur, l'identité numérique est la clé. Nous sommes enthousiastes et fiers d'avoir été sélectionnés par l'IATA pour collaborer et nous associer aux compagnies aériennes parmi les plus prestigieuses du monde en vue de façonner l'avenir du voyage aérien », déclare Michael A. Binner, directeur de l'identité numérique chez IDnow.

Le groupe IDnow, disposant de deux nouvelles entités dont ARIADNEXT, leader sur le marché de l'identification numérique et identity Trust Management AG, l'un des acteurs historiques du même marché en Allemagne, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité sur le marché européen. La combinaison de solutions allant de l'automatisation à l'assistance humaine, de solutions uniquement en ligne aux points de vente, permet de répondre aux enjeux réglementaires et aux exigences de lutte contre la fraude, tout en privilégiant l'expérience client et la transformation digitale.

Le groupe IDnow dispose de bureaux en Europe, en particulier en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Younited Credit, PMU, Free.

