IDnow verkündet Bettina Pauck als neue COO

Identity Verification Provider aus München begrüßt Bettina Pauck als Leiterin des Geschäftsbereichs Operations.

MÜNCHEN, 4. September 2020 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender Anbieter von Identity Verification-as-a-Service Lösungen, holt mit Bettina Pauck als Chief Operations Officer eine neue Top-Managerin in das Führungsteam. Sie wird den Geschäftsbereich Operations am Standort München sowie den ab September zur IDnow Gruppe gehörenden Standort in Leipzig leiten, den IDnow im Rahmen der Akquisition von Wirecard Communication Services übernommen hat.

Nach der erfolgreichen Übernahme der Wirecard Communication Services GmbH Anfang dieser Woche verkündet IDnow die Berufung von Bettina Pauck als Chief Operations Officer in das Management-Team des Münchner Identity Verification Anbieters. Im Rahmen der Akquisition hat sie bereits bei der Bewertung des Unternehmens unterstützt.

Ihre Hauptaufgabe in den kommenden Monaten wird es sein, die ehemalige Wirecard Communication Services GmbH - nun IDnow Services GmbH – in die bestehenden Prozesse zu integrieren und den Geschäftsbreich für das absehbare Wachstum optimal aufzustellen.

In den letzen 12 Jahren war Bettina Pauck mit ihrer eigenen Firma beratend für Unternehmen wie N26, reBuy oder Axel Springer tätig und hat deren Customer Operations optimiert. Seit 2004 ist sie im Customer Service tätig und bringt ihre langjährige Erfahrung in strategischem, taktischem und operativem Customer Management sowie in der Konzeption und Steuerung von Service-Strukturen jetzt bei IDnow ein.

„Identity verification ist ein Herzstück für viele Industrien, v.a. aber für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl vieler Kunden. Da die Kunden im Mittelpunkt all meiner Tätigkeiten stehen, freue ich mich besonders, in dieser zentralen Funktion einen wirklichen Unterschied für die Kunden – und für IDnow - machen können," sagt Bettina Pauck. „IDnow ist ein Unternehmen mit einer starken Vision und mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem hervorragenden Team den Geschäftsbereich Operations auf ein neues Level zu heben," ergänzt sie.

„Ich freue mich, dass wir Bettina Pauck als COO für IDnow gewinnen konnten. Sie wird eine zentrale Rolle in der Skalierung unseres Operations-Bereiches spielen, auch und vor allem im Kontext der zuletzt stark gestiegenen Nachfrage. Mit der Akquisition von Wirecard Communication Services haben wir zusätzliche Kapazität und Infrastruktur geschaffen, um unser Angebot und die Service Qualität weiter zu verbessern." sagt Andreas Bodczek, CEO von IDnow.

Über IDnow

Mit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung von IDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmen online Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumente zuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern in Echtzeit überprüfen.

IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl in regulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitale Geschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann der Identitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.

IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures, Corsair Capital sowie einem Konsortium aus namhaften Business Angels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehören international führende Unternehmen verschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS und Western Union sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1195347/IDnow_Logo.jpg

