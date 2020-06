IDnow voit sa croissance décuplée grâce à la solution AutoIdent basée sur l'IA au cours des deux premiers trimestres

La demande d'identification basée sur l'IA augmente en 2020

MUNICH, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- IDnow (www.idnow.io), un grand fournisseur de solutions de vérification de l'identité en tant que service, constate une forte croissance en volume pour sa solution basée sur l'intelligence artificielle. Les transactions réalisées par le biais d'IDnow AutoIdent ont été multipliées par dix au cours des deux premiers trimestres de 2020.

Depuis son lancement en 2018, la solution AutoIdent d'IDnow est montée en puissance et s'est étendue à de nouveaux secteurs d'activités. En 2020, IDnow connaît une croissance exponentielle en volume. Entre janvier et juin, le nombre de transactions a enregistré une augmentation de plus de 1 000 %. La clientèle couvre une kyrielle de secteurs différents : assurances, banque, mobilité, plateformes de cryptomonnaies et télécommunications. Les raisons qui se profilent derrière ce succès sont tout aussi diverses : nouveaux modèles commerciaux, optimisation de la sécurité, numérisation - les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions sûres et efficaces.

« La vérification de l'identité dans son ensemble, mais surtout les produits basés sur l'IA comme AutoIdent, sont susceptibles de connaître une forte croissance - en particulier pendant la crise actuelle, où les produits numériques sont plus demandés que jamais. La numérisation doit désormais s'accélérer et de nombreux nouveaux cas d'utilisation - qui ont été réalisés à l'aide d'une interaction avec une personne - ont maintenant besoin de produits numériques efficaces comme AutoIdent. Offrant des temps d'installation courts et l'intégration facile d'une API unique, c'est le produit parfait pour respecter la sécurité et la conformité d'une part, et pour permettre une intégration rapide et facile sans besoin d'interaction individuelle d'autre part », déclare Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

« AutoIdent renferme un énorme potentiel international, notamment en raison de la progression rapide de la numérisation dans de nombreux secteurs et du succès retentissant des FinTechs (technologies financières) et des InsureTechs (technologies pour les assurances) qui entraînent une hausse de la demande pour des solutions simples et allégées. Que ce soit dans le domaine des services bancaires, de la mobilité, des télécommunications ou du partage des plateformes économiques, tout le monde est intéressé par un processus d'intégration rapide, fluide et sécurisé qui augmente les taux de conversion et la satisfaction des clients tout en offrant le plus haut niveau de sécurité », ajoute Andreas Bodczek.

L'intelligence artificielle d'AutoIdent utilise l'appareil photo du smartphone pour reconnaître le pays et le type de document d'identité sans que l'utilisateur n'ait à les saisir. La technologie capture alors la partie lisible par la machine du document d'identité ainsi que les zones non lisibles par la machine, comme les champs d'adresse. Dans l'étape suivante, l'intelligence artificielle vérifie automatiquement les caractéristiques optiques de sécurité des documents d'identité, tels que les hologrammes. Grâce la vérification vidéo biométrique de la personne et la « détection du caractère vivant » qui en découlent, le processus d'identification du client est achevé en quelques étapes. En s'appuyant sur les données enregistrées, le système est en mesure de décider si l'identification est valable ou pas, avec une fiabilité qui dépasse largement les exigences légales.

L'intelligence artificielle et la technologie d'apprentissage automatique garantissent la plus haute qualité et la plus grande précision dans la vérification de l'identification. En outre, le processus IDnow repose sur une approche hybride qui associe le meilleur de l'humain et le meilleur des machines. Dans des cas particuliers, l'IA est accompagnée par un spécialiste de l'identité humaine qui agit comme un niveau de vérification et de sécurité supplémentaire.

À propos d'IDnow

Grâce à sa plate-forme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow s'engage à faire du monde connecté un endroit plus sûr. La vérification de l'identité, infalsifiable, proposée par IDnow est utilisée dans tous les secteurs où les entreprises traitent en ligne des interactions avec leurs clients qui exigent un niveau de sécurité maximal. La technologie IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier tous les éléments de sécurité figurant sur les pièces d'identité et peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, originaires de 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel.

IDnow couvre une vaste palette de possibilités d'utilisations, tant dans des secteurs régulés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plate-forme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow bénéficie de l'appui des investisseurs en capital-risque BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures, Corsair Capital et Jet A, ainsi que d'un consortium de business angels réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, telles que Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et wirecard, ainsi que des entreprises de technologies financières (Fintech) comme Fidor, N26, smava et wefox.

