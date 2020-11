iDS- Verleumdungsfall Johnny Depp vs. NGN

LONDON, 10. Nov. 2020 /PRNewswire/ -- Die iDS wurden in diesem Sommer in einem bedeutenden Verleumdungsfall am London Strand zum Gutachter ernannt. Der Kläger, John Christopher Depp (Johnny Depp), hatte eine Verleumdungsklage eingereicht, die vor der Queen's Bench Division des High Court unter dem Vorsitz von Richter Nicol verhandelt wurde. Die beiden namentlich genannten Beklagten in diesem Fall waren (1) News Group Newspapers Ltd (NGN), Herausgeber von The Sun, und (2) Dan Wootton, Chefredakteur von The Sun.