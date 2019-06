IEEE anuncia 14 novos periódicos de acesso livre

O IEEE passa a oferecer mais opções de alta qualidade para escritores e pesquisadores

PISCATAWAY, New Jersey, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A IEEE, a maior instituição profissional técnica do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, anunciou hoje o lançamento de 14 novos periódicos de altíssima qualidade e de acesso totalmente libre, que cobrem uma grande diversidade de tecnologias, entre elas telecomunicações, informática, engenharia biomédica, tecnologia automotiva, processamento de sinal, aplicações industriais, força e energia e muito mais. Os novos periódicos começarão a aceitar o envio de artigos no outono de 2019 e publicará os primeiros artigos em 2020.

Uma organização sem fins lucrativos, a IEEE também é o líder mundial na área de engenharia elétrica e suas correlatas e publica 23 dos 24 principais periódicos de engenharia elétrica e eletrônica, com base no fator de impacto do periódico. "O programa de publicação da IEEE continua a crescer e a evoluir", disse Stephen Welby, diretor executivo e COO da IEEE. "A IEEE mantém seu apoio à ciência aberta e oferece mais opções de respaldo para o trabalho e as necessidades de todos os escritores e pesquisadores, os que preferem publicar em periódicos por assinatura ou os que preferem ou precisam publicar em periódicos de acesso livre."

Conselhos editoriais independentes estarão à frente do compromisso da IEEE de publicar artigos de alta qualidade, entre eles estudos de ponta e descobertas da inovação tecnológica. Cada novo periódico seguirá o alto padrão da IEEE de revisão pares, lançando mão de comunidades técnicas especializadas para continuar a publicar os conteúdos mais altamente citados. Cada periódico terá um especialista altamente qualificado como editor-chefe.

Estão entre os novos periódicos de acesso libre da IEEE:

IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

IEEE Open Journal of Circuits and Systems

IEEE Open Journal of the Communications Society

IEEE Open Journal of the Computer Society

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

IEEE Open Journal of Industry Applications

IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society

IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems

IEEE Open Journal of the Microwave Theory and Techniques Society

IEEE Open Journal of Nanotechnology

IEEE Open Journal of Power Electronics

IEEE Open Journal of Signal Processing

IEEE Open Journal of Solid-State Circuits

IEEE Open Journal of Vehicular Technology

Esses novos periódicos representam acréscimos de relevância ao portfólio já consagrado e respeitado da IEEE de periódicos de acesso libre. Constam no portfólio o IEEE Access®, IEEE Photonics Journal, IEEE Journal of the Electron Devices Society, IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, e o IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

Definição de novas seções tópicas no IEEE Access

O IEEE Access,o periódico de acesso livre de escopo amplo da IEEE, em breve também lançará subseções específicas das disciplinas, de acordo com as seguintes comunidades técnicas do IEEE: IEEE Broadcast Technology Society, IEEE Electronics Packaging Society, IEEE Photonics Society, IEEE Reliability Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE Power & Energy Society e IEEE Vehicular Technology Society.

Outras novidades

O IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensingtambém passará a ser um título de acesso totalmente livre em 2020.

Todas as novas opções de acesso livre estarão em total conformidade com as normas dos financiadores, entre elas a Plan S, uma vez que todos os artigos serão publicados sob a licença de atribuição da Creative Commons (CC-BY) que permite que os autores detenham os direitos autorais e de copyright.

Os novos periódicos de acesso livre e as subseções serão hospedadas na plataforma Xplore® do IEEE, acessada por mais de cinco milhões de usuários únicos por mês. Há mais informações sobre esses títulos em open.ieee.org.

Sobre a IEEE

A IEEE é a maior organização técnica profissional do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Por meio de suas publicações altamente citadas, conferências, normas tecnológicas e atividades educacionais, a IEEE é a referência em diversas áreas, de sistemas aeroespaciais, informática e telecomunicações a engenharia biomédica, eletricidade e eletrônicos de consumo. Veja mais.

