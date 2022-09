IEEE ogłasza mianowanie Sophii Muirhead kolejną dyrektorką wykonawczą i operacyjną

PISCATAWAY, New Jersey, 22 września 2022 r. /PRNewswire/ -- IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), największa na świecie organizacja zrzeszająca przedstawicieli zawodów technicznych, która realizuje misję rozwoju technologii na rzecz ludzkości, ogłosiła dzisiaj mianowanie Sophii Muirhead kolejną dyrektorką wykonawczą i operacyjną (COO). Muirhead oficjalnie obejmie stanowisko z dniem 1 stycznia 2023 r.

„Sophia może pochwalić się bogatym dorobkiem współpracy z zarządem naszej organizacji oraz dogłębną jej znajomością – powiedział K. J. Ray Liu, prezes i dyrektor generalny IEEE. - Rozległe doświadczenie, jakie posiada Sophia, będzie stanowić wsparcie dla zarządu w jego pracach nad tworzeniem przystępnej przestrzeni dla należących do naszej organizacji specjalistów w dziedzinie elektryki i elektroniki, służąc środowisku, które reprezentują, na całym świecie".

„Organizacją IEEE zainteresowałam się w 2019 r., dostrzegając jej misyjny charakter, zorientowanie na działania służące zarówno interesowi publicznemu, jak i jej członkom – pewnemu wyższemu celowi. Wyznaczenie na stanowisko kolejnej dyrektorki wykonawczej i operacyjnej IEEE to zatem dla mnie prawdziwy zaszczyt i bardzo interesująca perspektywa – skomentowała Muirhead. - Cieszę się na współpracę z kierownictwem, członkami i pracownikami IEEE, w ramach której wspólnie będziemy realizować misję IEEE na całym świecie".

Jak dotąd, od 2019 r., Muirhead pełniła w IEEE funkcje dyrektorki ds. prawnych (General Counsel) i zgodności z przepisami (COO). Przed przejściem do IEEE zasiadała na stanowiskach wiceprezeski oraz dyrektorki ds. prawnych i zgodności z przepisami w The Conference Board, międzynarodowej organizacji biznesowej. Byłą pierwszą dyrektorką ds. prawnych w ponad stuletniej historii The Conference Board. W swojej karierze pracowała też na stanowiskach operacyjnych, wprowadzając nowe praktyki i narzędzia, wytyczając ścieżki rozwoju i pełniąc rolę katalizatora zmian zwiększających efektywność organizacji. Muirhead posiada bogate doświadczenie na najwyższych stanowiskach dyrektorskich i doradczych. Z jej doradztwa korzystały rady dyrektorów, rady powiernicze, dyrektorzy generalni i liczni współpracownicy.

Muirhead jest członkinią Rady Powierników fundacji The Hunter College Foundation, w której zasiada w komisjach zajmujących się audytem oraz doradztwem dla studentów zainteresowanych karierą w zawodach prawnych i biznesowych. Posiada tytuł doktora nauk prawnych uzyskany w Harvard Law School oraz dyplom licencjacki z wyróżnieniem w zakresie politologii, który otrzymała w Hunter College.

IEEE i jej członkowie inspirują międzynarodowe środowisko do tworzenia innowacji na rzecz lepszego jutra. Organizacja zrzesza ponad 400 tys. członków w przeszło 160 państwach. W swoim dorobku ma często cytowane publikacje, a także organizację konferencji oraz działań o charakterze specjalistyczno-edukacyjnym. IEEE to zaufane źródło dostępnych na całym świecie informacji na tematy związane z inżynierią, informatyką i szeroko rozumianą technologią. Organizacja sponsoruje ponad 1800 konferencji i wydarzeń rocznie, a także odpowiada za jedną trzecią publikowanej na świecie literatury technicznej w dziedzinie elektryki, informatyki i elektroniki. Ponadto IEEE opracowuje międzynarodowe normy, w tym powszechnie stosowaną normę IEEE 802® obejmującą miejscowe, metropolitarne i inne regionalne sieci, w tym Ethernet i Wi-Fi®.

