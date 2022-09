IFA 2022 -- a principal feira internacional de eletrónica de consumo regressa a Berlim em toda a sua glória

- Foto e vídeo disponíveis em AP Images (http://www.apimages.com) -

Os jornalistas podem ter acesso aos vídeos da IFA no Global Broadcast Centre

BERLIM, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A IFA em Berlim, a principal feira internacional para eletrónica de consumo e eletrodomésticos, regressará à capital alemã em toda a sua glória de 2 a 6 de setembro de 2022, pela primeira vez após um interregno de dois anos.

Marcas globalmente reconhecidas irão mostrar os seus mais recentes produtos e inovações no campo da eletrónica de consumo e eletrodomésticos.

Jornalistas de todos os cantos do mundo darão conta de todas as inovações, tendências e destaques. Os pequenos dispositivos domésticos inteligentes ocuparão uma posição de destaque. E isto porque a vida moderna alterou os nossos valores no que se refere às nossas casas, com cada vez mais controlo sobre o nosso tempo e qualidade de vida. Por exemplo, os nossos frigoríficos podem ser abertos por comando de voz e os nossos fornos podem reagir às nossas preferências pessoais graças a sensores inteligentes.

Outro tópico atual é a sustentabilidade. Não se trata apenas de métodos de fabrico com um nível reduzido de CO 2 ou materiais que consumam menos recursos: os produtos também têm de ser eficientes e económicos do ponto de vista energético. É claro que as casas inteligentes não funcionam sem conectividade — e a inteligência artificial e a robótica são outros dos principais avanços que virão revolucionar a tecnologia do dia-a-dia.

A IFA NEXT cresceu e tornou-se uma bem-sucedida plataforma de inovação para start-ups, na qual empresas inovadoras e instituições de investigação se reúnem a fim de apresentar as suas ideias para os mercados do futuro. Também aqui, o foco são tópicos como a melhoria do impacto ambiental dos eletrodomésticos, quer através de componentes intercambiáveis ou de reciclabilidade.

A mobilidade SHIFT tem como foco a conceção da mobilidade do futuro. Os cientistas, os representantes das empresas e as start-ups discutem tecnologias, modelos de negócio e produtos pioneiros, explorando a inovação e a sustentabilidade como principais motores desta transformação.

O parceiro de comunicação social desta feira, a TVT.media, fornece aos jornalistas um vasto material em vídeo para as suas comunicações sobre a IFA 2022. O Global Broadcast Centre é o centro dos destaques desta feira e também o local para as entrevistas com os expositores e os especialistas do setor.

http://www.ifa-gbc.com

Contacto:

Michael Mueller-Jaeger

TVT.media GmbH

Tel.: + 49 - (0) 173 – 25 15 900

E-mail: [email protected]

FONTE TVT.media GmbH

SOURCE TVT.media GmbH