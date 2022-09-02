IFA 2022: Dreame представляет в Европе ряд инновационных устройств для уборки помещений

IFA 2022: компания Dreame Technology представляет европейским потребителям широкий ассортимент инновационных устройств для уборки помещений

БЕРЛИН, 2 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology (далее Dreame), являющаяся одним из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, представляет свои передовые технологии и продукцию европейским клиентам на выставке IFA 2022 в Берлине со 2 по 6 сентября. Dreame, чье оборудование для уборки пользуется широкой популярностью на европейских рынках, представляет на выставке свои передовые технологии, демонстрируя лучшее понимание потребностей европейских пользователей.

IFA 2022: Dreame Technology Presents Wide Range of Innovative Cleaning Products to European Consumers

Dreame рассматривает выставку как витрину для показа новой продукции, а также как важную возможность обмена мнениями с представителями отрасли. Участие в выставке также является важным шагом на пути глобального развития бренда.

Dreame представит на выставке IFA три основные категории своей продукции: роботы-пылесосы, пылесосы для сухой и влажной уборки и беспроводные вертикальные пылесосы. Новейшая продукция компании открывает новую эру полной автоматизации домашней уборки благодаря ее инновационным легковесным двигателям и таким технологиям как AI Action, DualBoost 2.0 и другим.

На стенде Dreame на выставке IFA представлен новый флагманский робот: DreameBot L10s Ultra. DreameBot L10s Ultra предлагает полностью автоматизированную уборку без участия человека. Благодаря передовым электродвигателям Dreame и эксклюзивной технологии всасывания DualBoost 2.0 робот-пылесос DreameBot L10s Ultra обеспечивает тщательную очистку и выполняет различные функции, включая уборку пылесосом, влажную уборку, автоматическую уборку пыли, мытье тряпки, сушку тряпки, набор воды и добавление чистящего средства. Большие пылесборники объемом 3 л позволяют не опорожнять пылесос в течение 2 месяцев.

Благодаря передовой технологии AI Action, трехмерному сканеру с источником структурированного света и мощным камерам RBG робот-пылесос DreameBot L10s Ultra может точно оценивать обстановку и корректировать свой путь, обеспечивая эффективную уборку и избегая препятствий. Он поддерживает системы голосового управления Alexa, Siri и Google Assistant. Пользователи могут просто обращаться к своему любимому голосовому помощнику, чтобы начать уборку в любое время. На выставке также будет представлена облегченная модель DreameBotL10s Pro, предлагающая многие из тех же функций (хотя и без автоматизации, обеспечиваемой базовой станцией).

Беспроводной пылесос для сухой и влажной паровой уборки Dreame H12 Steam предназначен для уборки твердых напольных покрытий и удаляет даже сильно присохшую грязь, используя паровую очистку, мытье горячей водой и мытье холодной водой.

Модель H12 Steam использует высокоскоростные электродвигатели мирового класса с максимальной скоростью 180 000 оборотов в минуту. Благодаря высокопроизводительному аккумуляторному блоку емкостью 8 x 4000 мА·ч этот пылесос для сухой и влажной уборки обеспечивает уборку твердых напольных покрытий в течение 45 минут. Кроме того, Dreame обеспечивает удобство и качество уборки благодаря использованию усовершенствованной системы обнаружения грязи, очистки плинтусов, самоочистки одним нажатием и сушки щетки, интуитивно понятного светодиодного дисплея, полезных голосовых подсказок и мощной передней тяги.

На выставке будет представлен еще один пылесос для сухой и влажной уборки, Dreame M12. Благодаря усовершенствованной системе циркуляции воды и мощному электродвигателю, обеспечивающему надежную влажную уборку и всасывание, он способен на большее, чем просто уборка твердых напольных покрытий, благодаря оригинальному съемному основному блоку, используемому в качестве ручного пылесоса после установки удлинителя.

К числу других новых продуктов, представленных на выставке, относятся DreameBot D10s Pro с технологией AI Action, системой интеллектуального планирования маршрута и обхода препятствий и системой автоопорожнения DualBoost 1.0; DreameBot X10 Ultra с технологией AI Action, системой автоопорожнения, мытьем и сушкой тряпки, автоматизированной установкой и снятием тряпки, а также другими расширенными функциями; беспроводной вертикальный пылесос J10 с невероятно мощным всасыванием, длительным временем работы аккумулятора, высококачественной фильтрацией и ассортиментом полезных насадок. На стенде Dreame посетители также смогут опробовать ряд других уже популярных продуктов Dreame, включая T20, T30, D9 Max, D10 Plus и W10 Pro.

«Вся команда Dreame с радостью принимает участие в работе выставки IFA в этом году. Мы убеждены в том, что это важная возможность продемонстрировать нашу упорную работу и приверженность инновациям и разработке новой продукции, — заявил глава и основатель компании Dreame Юй Хао (Yu Hao). —С самого начала интересы потребителей всегда занимали центральное место в наших исследованиях, разработках и создании продукции. Мы надеемся решить их проблемы и создать совершенно новое качество уборки».

В связи с быстрым ростом рынка и популярностью продукции Dreame по всей Германии и другим европейским рынкам компания Dreame планирует открыть свое представительство в Германии после IFA 2022. Этот шаг должен позволить компании и далее развивать свое сотрудничество с немецкими ритейлерами, формировать местную команду для дальнейшего расширения преимуществ своих брендов и повышения качества обслуживания местных потребителей.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Компания является одним из мировых лидеров в сфере интеллектуальных технологий и владеет более чем 1300 зарегистрированными патентами в таких областях, как высокоскоростные цифровые электродвигатели, механика жидкостей, управление роботами и SLAM (одновременная локализация и построение карты). В настоящее время компания специализируется на четырех категориях продукции: роботы для автоматизированной уборки, пылесосы для сухой и влажной уборки, беспроводные вертикальные пылесосы и высокоскоростные фены. Ее продукция продается более чем в 100 странах и регионах, включая Китай, США, Германию, Францию и Южную Корею.

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Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.dreametech.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1887926/IFA_2022_Dreame_Technology.jpg

SOURCE Dreame Technology