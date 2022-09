IFA 2022 - le grand salon mondial de l'électronique grand public revient à Berlin dans toute sa splendeur

– Image et vidéo disponibles sur AP Images (http://www.apimages.com) –

BERLIN, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'IFA de Berlin, le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, revient avec tout son faste dans la capitale allemande du 2 au 6 septembre 2022, après une interruption de deux ans.

Des marques mondiales présenteront leurs derniers produits et innovations touchant à l'électronique grand public et aux appareils électroménagers.

Des reporters des quatre coins du monde rendront compte des nouveautés, des dernières tendances et des moments forts du salon. Les appareils ménagers intelligents, en particulier, seront à l'honneur. En effet, la vie d'aujourd'hui a changé notre vision de notre habitat, la gestion du temps et la qualité de vie gagnant en importance. Par exemple, nos réfrigérateurs peuvent s'ouvrir par commande vocale et nos cuisinières peuvent comprendre nos préférences personnelles grâce à des capteurs intelligents.

Un autre sujet dans l'air du temps: le développement durable. Il ne s'agit pas seulement de procédés de fabrication à faibles émissions de CO 2 ou de matériaux moins gourmands en ressources naturelles : les produits doivent également être économes en énergie et ultra-efficaces. Bien entendu, la maison intelligente a besoin de connectivité pour fonctionner – l'intelligence artificielle et la robotique représentent d'autres avancées cruciales, en passe de révolutionner les technologies courantes.

IFA NEXT est devenu une plateforme d'innovation courue par les start-ups, où les entreprises innovantes et les instituts de recherche se réunissent pour présenter leurs idées pour les marchés futurs. Là aussi, l'accent est mis sur la réduction de l'empreinte écologique des appareils, que ce soit grâce à des composants interchangeables ou au recyclage.

SHIFT Mobility se consacre à la mobilité du futur. Scientifiques, entrepreneurs et start-ups y discutent de technologies, modèles d'affaires et produits révolutionnaires, l'innovation et la durabilité étant les maîtres-mots de cette transformation.

Le partenaire médiatique du salon, TVT.media, fournit aux journalistes et reporters des supports vidéo complets pour couvrir l'IFA 2022. Le Global Broadcast Center diffuse les temps forts du salon, ainsi que des entrevues d'exposants et de spécialistes du secteur.

