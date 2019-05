iFeelSmart fornece à Bouygues Telecom o seu novo lançamento da Interface do Utilizador de Nível de Operadora para a Set Top Box Android TV

A iFeelSmart tem vindo a trabalhar em conjunto com a Bouygues Telecom e, em breve, atualizará a Interface do Utilizador para oferecer uma experiência otimizada e simplificada a milhões de clientes da Bouygues Telecom equipados com uma STB Android.

«A Bouygues Telecom lançou, em 2015, a sua primeira Set Top Box Android TV e queríamos continuar a liderar a inovação em serviços de TV e a oferecer aos nossos clientes uma nova Experiência de Utilizador, com base na simplicidade e facilidade de acesso a um vasto número de conteúdos provenientes de programas Lineares e On-Demand. A colaboração com a iFeelSmart foi essencial para fornecer um elevado nível de confiança e uma experiência simplificada aos nossos clientes. Estamos bastante entusiasmados com esta grande atualização que irá incluir uma nova versão do OS Android TV e um launcher uniforme que combina o melhor dos serviços de TV e Vídeo da Bouygues Telecom com os conteúdos e aplicações dos nossos parceiros e com os serviços da Google, como Google Play Store, YouTube, Google Cast e Google Assistant», referiu Laure Joslet, Diretor de Marketing de Consumo na Bouygues Telecom.

As soluções da iFeelSmart foram concebidas para permitir que as Operadoras (Over-The-Top, IPTV, Satélite, Cabo…) ganhem a batalha do HDMI1 ao fornecer Aplicações de TV que são totalmente controladas e geridas de forma dinâmica pelas equipas da Operadora. Ao usar o serviço de gestão UX cloud da iFeelSmart - EMI – a operadora pode personalizar em tempo real a Interface do Utilizador, gerir a preservação do conteúdo e integrar perfeitamente ligações diretas a conteúdos de terceiros provenientes de apps Over-The-Top populares.

«Esta atualização da Experiência de Utilizador é um marco significativo para a iFeelSmart e para o nosso cliente, Bouygues Telecom. Esta Interface do utilizador fornecerá um nível de desempenho e confiança que irá ajudar a Bouygues Telecom a continuar os seus desempenhos bastante fortes nos negócios de banda larga e triple-play. É, mais uma vez, uma demonstração da nossa grande experiência com soluções com base na Android TV e serviços Google», referiu Xavier Bringue, CEO da iFeelSmart.

O Launcher de Nível de Operadora AndroidTV da iFeelSmart será demonstrado durante os próximos eventos da indústria:

PayTV Show em Denver (13-15 de maio)

(13-15 de maio) Broadcast Asia em Singapura (18-20 de junho), stand iFeelSmart Suntec Nível 4, 4F1-03

iFeelSmart:

iFeelSmart (www.ifeelsmart.com) é o principal fornecedor de Aplicações de TV para Operadoras, Prestadores de Serviços e Distribuidores de Conteúdo. Com clientes nos EUA, Europa e na Comunidade Americana da Ásia/Pacífico, mais de 2,5 milhões de STB Android TV que usam a IU e launcher da iFeelSmart, a iFeelSmart oferece uma Interface do Utilizador rica, intuitiva e eficaz para STB Android TV e um grande conjunto de Aplicações Over-The-Top BYOD Multi-ecrãs para AppleTV, FireTV, Telemóvel, Tablet, SmartTV e Web, ao mesmo tempo que oferece, através de um serviço de gestão UX baseado na cloud, a capacidade de personalizar e preservar em tempo real o estado real do ecrã.

Site: www.ifeelsmart.com

Twitter: www.twitter.com/ifeelsmart

Facebook: www.facebook.com/ifeelsmartTV

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ifeelsmart

Bouygues Telecom:

Enquanto operadora completa de comunicações eletrónicas, a Bouygues Telecom destaca-se fornecendo aos seus 20 milhões de clientes o acesso ao melhor que a tecnologia tem para oferecer diariamente. A qualidade bastante alta da sua rede móvel 4G e dos seus serviços fixos e de Cloud oferecem aos clientes soluções simples, permitindo que usufruam totalmente das suas vidas digitais, independentemente da sua localização. A Bouygues Telecom está orgulhosa das inovações que tem oferecido aos seus clientes nos últimos 20 anos. Continua a defender a mesma estratégia de disponibilizar novas tecnologias ao máximo de pessoas possível. #welovetechnology

www.bouyguestelecom.fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/883160/Centaurus_Android_TV.jpg

Contacto de Imprensa:

media@ifeelsmart.com



Emmanuelle Boudgourd:

eboudgou@bouyguestelecom.fr

Related Links

http://www.ifeelsmart.com/



SOURCE iFeelSmart