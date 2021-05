IFF 2021 opent met groene initiatieven voor een duurzamere toekomst

PEKING, 31 mei 2021 /PRNewswire/ -- International Finance Forum (IFF) begint vandaag zijn tweedaagse voorjaarscongres 2021. Met de naam Wereldwijd bestuur en ontwikkeling in een postpandemie-tijdperk wil het congres een platform bieden voor diepgaande discussies over internationale samenwerking en wereldwijd bestuur terwijl het de ontwikkeling en samenwerking bij koolstofarme initiatieven, duurzame financiën, klimaatverandering, publiek gezondheidsproblemen en Bell and Roda Initiatives (BRI) promoot. Publiek van over de hele wereld kan aan het virtuele congres deelnemen hier.

"Hoewel we vooruitgang hebben gezien bij onze strijd tegen de pandemie, worden we nog steeds geconfronteerd met een verloren decennium voor ontwikkeling en flinke tegenslagen bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030," aldus Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres tijdens zijn openingsspeech.

"Omkeren van dit traject vereist een meer gezamenlijke internationale en multilaterale reactie op meerdere fronten, waaronder urgente actie om de wereldwijde vaccinverschillen, meer steun voor de ontwikkeling van landen die op de rand van een schuldencrisis staan en een veerkrachtig herstel van de pandemie- en klimaatcrisis," voegde Guterres daaraan toe.

"Het wereldwijde herstel is onderweg—maar de wegen daarnaartoe en het tempo lopen gevaarlijk uiteen … We worden geconfronteerd met een hoge mate van onzekerheid totdat deze pandemie echt voorbij is," zei IMF-directeur Kristalina Georgievain in haar speech. "Beleidsmakers moeten nu de juiste acties ondernemen door iedereen een eerlijke kans op het vaccin, herstel en de toekomst te bieden."

Ze denkt dat China een belangrijke rol heeft gespeeld in het G20 Debt Service Suspension Initiative en het Common Framework voor geordende herstructurering van schulden. Het land heeft de actie ook goedgekeurd door de consessionele kredietfaciliteiten van het IMF te steunen. China laat uitzonderlijk grote inspanningen zien om de vaccinatie te versnellen terwijl het eerlijke vaccinvoorraden aan andere landen levert.

"Volksgezondheid is een mondiaal openbaar goed," merkte Jose Manuel Barroso, medevoorzitter van het IFF en voorzitten van de Wereldalliantie voor vaccins en immunisering (Global Alliance for Vaccines and Immunization) op in zijn speech. "We moeten het ook onderkennen op wereldniveau an zo mogelijk in de eerlijke oprechte geest van samenwerking en solidariteit."

Bijna 500 leiders in de overheids-, financiële, zakelijke en academische werelden nemen deel aan het congres.

