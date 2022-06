IFF inicia seleção anual para o Green Finance Award no Dia Mundial do Meio Ambiente

PEQUIM, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Finanças (IFF) começará a aceitar inscrições para o prêmio IFF Global Green Finance Award anual, a partir de 5 de junho, que também é o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Fazendo eco ao tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, "Uma Só Terra", que enfatiza a necessidade de transformação por meio de mudanças nas políticas e de nossas escolhas para viver em harmonia com a natureza de forma sustentável, o prêmio IFF Global Green Finance Award é voltado para candidatos que oferecem soluções financeiras verdes que promovam a transformação dos modos de crescimento econômico, contribuam para a prevenção e controle da poluição e abordem as mudanças climáticas, bem como melhorem a eficiência energética, a conservação de energia e a redução de emissões. O prêmio deste ano é um apelo global por inovações e práticas de aplicação em políticas, sistemas, indústria, serviços, tecnologia e formação de talentos.

A Terra é nossa única morada e devemos proteger seus recursos limitados. O consumo e a produção não sustentáveis estão contribuindo para as mudanças climáticas, a degradação natural e a perda de biodiversidade, bem como a poluição e a crise de resíduos. Todas essas questões se cruzam e se sobrepõem, comprometendo seriamente o futuro do planeta.

Os recursos naturais são a base para a maioria dos bens, serviços e instalações e a base de sustentação de nossa economia. Entretanto, o modelo linear "take-make-dispose" (coletar, produzir e descartar) está impulsionando a economia global enquanto consome grandes quantidades de recursos naturais. A natureza está em "modo de emergência" e nos resta pouco tempo.

Para limitar o aquecimento global a 1,5 °C neste século, devemos garantir que as emissões anuais de gases de efeito estufa sejam reduzidas pela metade até 2030. Entretanto, devido ao impacto contínuo da pandemia da COVID-19 nos últimos três anos e à recente e intensa turbulência geopolítica no mundo, as economias ao redor do globo estão à beira de crises econômicas e energéticas. Devemos tomar medidas urgentes para enfrentar a crise iminente. No entanto, tudo isso requer um forte suporte financeiro.

Diante dos desafios duplos das mudanças climáticas e da crise econômica global, as finanças verdes tornaram-se uma ferramenta sólida que os países em todo o mundo estão se esforçando para promover. Foram desenvolvidas muitas práticas e tentativas pioneiras em termos de políticas, sistemas, indústrias e desenvolvimento de recursos humanos. É crucial promover essas melhores práticas bem-sucedidas em todo o mundo e acelerar a popularização das finanças verdes para promover o crescimento verde e o desenvolvimento sustentável.

O IFF Global Green Finance Award foi lançado pelo IFF em 2020 e é julgado por um painel de 25 líderes financeiros e elites globalmente influentes e de autoridade dos setores financeiro e ambiental. Em 2022, o prêmio incluirá dez Innovation Awards para projetos inovadores e dez Annual Awards para instituições.

Os prêmios Annual Awards for Institutions são concedidos a instituições que fizeram contribuições excepcionais para o desenvolvimento sustentável global, regional ou nacional por meio de práticas de finanças verdes, incluindo atingir o pico de carbono e a neutralidade de carbono, abordando as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade. O negócio de finanças verdes das instituições deve ser sustentável e lucrativo.

Os prêmios Innovation Awards for Innovative Projects são concedidos a projetos que demonstram inovação significativa na área de finanças verdes, em particular aqueles que fizeram contribuições significativas para atingir o pico de carbono e a neutralidade de carbono, abordar as mudanças climáticas e promover a conservação da biodiversidade.

Qualquer instituição que realize atividades que promovam o desenvolvimento de finanças verdes e produzam benefícios reais é elegível para se inscrever nos Prêmios, incluindo organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos.

"As finanças são uma ferramenta resiliente e eficaz para promover o desenvolvimento sustentável, e as finanças verdes vão desempenhar um papel cada vez mais importante. Os vencedores do prêmio "The IFF Global Green Finance Innovation Award" são pioneiros, iniciadores e defensores dos setores verde e de baixo carbono. Eles orientam o fluxo de investimentos verdes para o setor de desenvolvimento sustentável", declarou Han Seung-soo, presidente do Comitê do Júri, co-presidente do IFF, 56º presidente da Assembleia Geral da ONU e ex-primeiro-ministro da República da Coreia.

"O IFF Global Green Finance Innovation Award continuará a impulsionar o desenvolvimento de finanças verdes e apoiar um mundo sustentável com benefícios compartilhados para a humanidade."

O IFF tem sido altamente elogiado pelas Nações Unidas e por várias organizações internacionais e amplamente reconhecido por seu importante papel na promoção da prática de desenvolvimento verde e sustentável por instituições financeiras. Nos relatórios anuais e relatórios CSR divulgados pelas instituições financeiras chinesas em 2022, Bank of China, China Securities, Postal Savings Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Qingdao, Industrial Bank e Huaxia Bank, entre outros, anunciaram o prêmio ao público como uma conquista importante no cumprimento estrito de sua responsabilidade social e no desenvolvimento vigoroso de finanças verdes. Além de promover a prática de finanças verdes pelas instituições financeiras, o IFF Global Green Finance Award também desempenha um papel ativo em ajudar os governos locais a implementar as metas duplas de carbono.

O Fórum Internacional de Finanças (IFF) é uma organização internacional independente, sem fins lucrativos, fundada em Pequim em outubro de 2003, e estabelecida por líderes financeiros de países do G20, mercados emergentes e organizações internacionais, incluindo China, Estados Unidos, União Europeia e Nações Unidas, o Banco Mundial e o FMI. O IFF é uma plataforma de diálogo e comunicação de alto nível de longa data, bem como uma rede de pesquisa no domínio financeiro, e foi atualizado para o status F20 (Finance 20).

