IFF premia instituições por suas economias sustentáveis

CANTÃO, China, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- O International Finance Forum (IFF) apresentou o IFF Global Green Finance Award em sua reunião anual global em 3 de dezembro, conforme segue divulgando medidas sustentáveis e reconhecendo instituições com esforços significativos no desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

O prêmio anual é concedido a instituições que contribuíram para o desenvolvimento sustentável global, regional ou nacional através de práticas econômicas sustentáveis e projetos que ajudam a atingir o pico e a neutralidade de carbono, abordando as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade.

Neste ano, o IFF premiou 20 instituições mundiais de renome que demonstraram grandes esforços em práticas sustentáveis. Os premiados incluem London Stock Exchange Group (LSEG), China Construction Bank Corporation, Société Générale S.A., UBS Group AG, PricewaterhouseCoopers, China Asset Management Co. Ltd., Ping An Bank Co. Ltd., China Energy Conservation & Environmental Protection Group, Bank of Beijing Co. Ltd., e Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., entre outros.

David Schwimmer, diretor executivo da LSEG, disse que a LSEG tem orgulho de ser reconhecida pelo IFF por seus esforços para oferecer produtos e serviços de sustentabilidade a clientes em todo o mundo.

Ele acrescentou que a LSEG elogia o IFF por seu compromisso de longa data na abordagem de finanças sustentáveis.

Em um discurso durante a reunião anual do IFF em 2022, o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres disse que a janela para prevenir a catástrofe climática está se fechando rapidamente.

"Todos devem cumprir seu papel e alinhar seus modelos de negócios com a agenda de 2030 e as metas climáticas plenamente. As instituições financeiras internacionais e os bancos de desenvolvimento devem ajustar sua abordagem para riscos e alavancar o financiamento privado para países em desenvolvimento a custos razoáveis sistematicamente", disse Guterres.

Dame Jenny Shipley, copresidente do conselho de juízes da IFF Global Green Finance Awards e ex-primeiro-ministro da Nova Zelândia, disse que é empolgante ver que as pessoas estão pensando em táticas multidisciplinares usando finanças, e resultados ambientais e de sustentabilidade desejados para realmente atingir metas significativas.

Instaurado em 2020, o IFF Global Green Finance Award se esforça para divulgar a prática financeira sustentável no setor financeiro para combater a crise climática e alcançar o desenvolvimento sustentável.

Sobre o International Finance Forum (IFF)

A International Finance Forum (IFF) é uma organização internacional independente sem fins lucrativos, não oficial fundada em outubro de 2003 por líderes da China, dos EUA, da UE e dos outros países da G20, em conjunto com economias emergentes e líderes de várias organizações internacionais, incluindo a ONU, a World Bank e a IMF. Também conhecido como Finance 20 (F20), o IFF também é um mecanismo de diálogo permanente de alto nível e uma organização de cooperação multilateral no mundo das finanças.

FONTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)