iFOREX añade a su Fxnet activos negociables no apalancados

TORTOLA, British Virgin Islands, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- iFOREX, un bróker financiero líder a nivel mundial, anunció la incorporación de más de 70 productos nuevos no apalancados agregados a su plataforma patentada, FXnet.

El director de marketing Vasilis Katsikadis Formula Investment House Ltd, operador del sitio web https://www.iforex.mx, dijo: "Estos productos negociables no apalancados permitirán a nuestros traders diversificar su cartera y equilibrar sus movimientos de mercado, en función de su apetito por el riesgo. Al hacer disponibles más activos no apalancados, brindamos a los traders modernos una alternativa válida a los métodos de inversión tradicionales, que solo permiten un tipo de inversión por cartera ".

Hasta ahora, el veterano bróker ofrecía 22 activos no apalancados, que ahora sumarán 100 instrumentos con la inclusión de las nuevas acciones. La plataforma, en total, ofrece más de 750 instrumentos en forma de CFD que puede negociar, incluidas algunas criptomonedas que son tendencia como el Dogecoin, entre otras.

El bróker también planea agregar pronto el trading de criptomonedas no apalancadas, un recurso más además de las acciones corporativas. "Hemos descubierto que una cartera equilibrada requiere algo más que los activos tradicionales que se encuentran disponibles en las aplicaciones y plataformas de trading genéricas. Es por esa razón que nuestra plataforma de trading se desarrolla internamente; nos permite reaccionar a las necesidades más recientes de los traders antes que nadie", dijo el director de marketing Vasilis Katsikadis de iFOREX.

Durante más de 25 años, iFOREX se ha mantenido como una de las firmas más grandes y respetadas de la industria Fintech, emergiendo desde el principio como líder del sector en innovación tecnológica y con una gran dedicación a la confianza y a la excelencia.

"Al agregar constantemente nuevos activos negociables, nos aseguramos de que nuestros traders siempre tengan la cantidad adecuada de canales de inversión para elegir y la capacidad de descubrir nuevos mercados y seguir las principales tendencias", dijo el director de marketing Vasilis Katsikadis de iFOREX.

La incorporación de nuevas acciones no apalancadas se pondrá en marcha hoy, 30 de mayo de 2021.

