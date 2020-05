IgG/IgM-hurtigtest fra Hangzhou Realy distribuert til det globale markedet

HANGZHOU i Kina, 12. mai 2020 /PRNewswire/ – 20. april 2020 donerte Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) et parti med antiepidemiske materialer produsert av Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. til Bangladesh, Marokko, Malaysia og Thailand. En rekke kjendiser dukket opp og holdt taler under arrangementet, deriblant president Lin Songtian i CPAFFC, tidligere utenriksminister Li Zhaoxing og hans kone, ambassadører for fire land til Kina, samt den berømte kinesiske filantropiske gründeren Chen Guangbiao.