Igreja Shincheonji realizará seminários semanais sobre a Compreensão do cumprimento de Apocalipse

Shincheonji Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, deseja desmistificar o Livro do Apocalipse e explicar seu conteúdo claramente. A igreja realizará uma rodada de seminários semanais intitulados "Testemunho sobre a Profecia e o Cumprimento de Apocalipse, a Nova Aliança de Deus" de 18 de outubro a 27 de dezembro.

Os seminários, que serão transmitidos ao vivo no YouTube, explicarão as profecias registradas em cada capítulo do Apocalipse com base nos 5Ws e 1H (quem, o quê, quando, onde, por quê, como). Os palestrantes incluem o presidente Man-hee Lee, que disse ser uma testemunha que viu e ouviu todos os eventos do cumprimento do Apocalipse (Apocalipse 22:16).

O Seminário da Palavra Shincheonji realizado em agosto atraiu 1.700 pastores e 28.000 pessoas em todo o mundo. "O número de participantes neste momento reflete seu interesse e esforço para compreender as palavras do Apocalipse de forma consistente com o resto da Bíblia", disse o Sr. Shin-chang Kim, Diretor Geral do Departamento de Missão Internacional da Igreja Shincheonji.

A Igreja Shincheonji também explicou que o livro do Apocalipse está escrito em parábolas; portanto, as interpretações e teorias humanas interpretam mal seu significado e enganam os crentes. A igreja também enfatiza que entender o verdadeiro significado do livro de Apocalipse envolve ver como as profecias expressas em parábolas foram cumpridas hoje, de acordo com a Bíblia.

