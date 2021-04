IGS nomme Persistent « étoile montante » des services de transformation numérique dans le rapport 2020 ISG Provider Lens™ for Healthcare Digital Services pour les États-Unis

Reconnaissance de l'expertise de Persistent dans la prestation rapide de services numériques favorisant l'engagement des patients et dans l'exploitation de l'écosystème des partenaires pour l'élaboration de solutions propres à l'industrie

SANTA CLARA, Californie, et PUNE, Inde, 7 avril 2021 /PRNewswire/ --

Résumé

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a été désignée comme une « étoile montante » des services de transformation numérique aux fournisseurs par le cabinet leader mondial de recherche et de conseil en technologie Information Services Group (ISG) dans le rapport 2020 ISG Provider Lens™ for Healthcare Digital Services pour les États-Unis.

Les entreprises qui reçoivent le prix Rising Star (et sont donc des « étoiles montantes ») ont un portefeuille prometteur ou l'expérience du marché qui leur permettront de devenir des leaders. Elles utilisent notamment la feuille de route requise et mettent l'accent sur les tendances clés du marché et les exigences des clients. Ces entreprises prometteuses s'appuient également sur une excellente gestion et une compréhension fine du marché.

Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ for Healthcare Digital Services analyse les fournisseurs de logiciels/services concernés sur le marché mondial, sur la base d'un processus de recherche et d'analyse en plusieurs phases, et positionne ces fournisseurs en fonction de la méthodologie de recherche ISG. Le rapport ISG Provider Lens™ propose une évaluation objective, basée sur les données, des forces et des faiblesses des fournisseurs de technologies et de services, ainsi que de leur positionnement relatif sur un marché donné.

Persistent a été reconnu pour :

son expertise dans la prestation de projets concernant l'engagement des patients à l'aide de Salesforce Health Cloud ;

le développement de produits et accélérateurs qui permettent une mise sur le marché plus rapide de nouveaux services numériques pour les patients ;

l'utilisation de son écosystème de partenaires, notamment Salesforce, AWS et ClearData, pour développer des solutions spécifiques à l'industrie.

Ron Exler, directeur et analyste principal, ISG Research

« Persistent Systems excelle dans la prestation de services numériques et l'offre d'un accès numérique aux fournisseurs de soins de santé aux États-Unis, en particulier par l'intermédiaire de Salesforce Health Cloud, afin de soutenir la transformation numérique. Le fait d'avoir été nommé « étoile montante » dans le rapport 2020 ISG Provider Lens™ for Healthcare Digital Services s'inscrit dans la foulée de sa nomination au titre de « Leader in the Provider Lens™ for Salesforce Healthcare » et s'appuie sur la victoire remportée par Persistent aux prix ISG Star of Excellence™ Awards en 2020 pour avoir atteint le plus haut niveau cumulatif en matière d'expérience client. »

Joe Paxton, vice-président senior, Soins de santé et sciences de la vie, Persistent Systems

« Persistent a fait ses preuves dans le domaine des engagements innovants en matière de transformation numérique pour de nombreux fournisseurs de soins de santé aux États-Unis, notamment les centres médicaux universitaires, les hôpitaux pédiatriques et les principaux systèmes de santé. Le fait d'être désignée « étoile montante » dans le rapport 2020 ISG Provider Lens™ for Healthcare Digital Services constitue une excellente validation externe de l'expertise qui tire parti de la technologie pour améliorer l'engagement des patients et les résultats. »

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale et la recherche et l'analyse technologiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com .

À propos de Persistent

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société de solutions globales qui propose depuis plus de 30 ans des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits de nouvelle génération aux organisations du secteur de la santé et des sciences de la vie. Pour en savoir plus sur nos solutions de soins de santé et de sciences de la vie, consultez notre site Web .

Énoncés prospectifs et avertissements

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux énoncés prospectifs, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

Relations avec les médias

Emma Handler

Persistent Systems (monde)

+1 617 633 1635

[email protected]

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems