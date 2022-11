IGT Solutions Wins Gold para Tokopedia Care

A IGT recebeu 3 ouros e um prêmio de segundo lugar no "17° Annual Global Top Ranking Performers Awards APAC"

Jacarta, Indonésia, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A IGT Solutions (IGT) ganhou várias conquistas na recente "17th Annual Global Top Ranking Performers Awards APAC" organizada pela ContactCenterWorld - a maior associação de contact center do mundo. A IGT representou a Tokopedia como sua parceira CX (experiência do cliente) para "Tokopedia Care" e recebeu as principais honrarias por sua abordagem inovadora em relação à CX digital.

IGT Solutions Wins Gold For Tokopedia Care

Todos os anos, mais de 2000 especialistas em CX de mais de 80 países competem em mais de 50 categorias de prêmios individuais, de equipe e de empresas para a chance de ganhar um prestigioso prêmio Global ContactCenterWorld. A IGT atribui sua vitória a seguir ao princípio orientador da Tokopedia de "focar no consumidor e implementar primeiro (amigável, proativo, simples, confiável)". Ao combinar inteligência humana e tecnologias digitais, a IGT prestou serviços digitais excepcionais de CX na Tokopedia Care por diferentes canais de interação, como e-mail, mídia social e bate-papo.

Como fornecedora de experiências de clientes omnicanal e de última geração há mais de 20 anos, a IGT é a parceira preferencial para as principais empresas de viagens e alta tecnologia do mundo. Os sucessos retumbantes da empresa no ContactCenterWorld Global Awards em 2022 incluem:

Medalhas de ouro:

Prêmio Individual - Melhor gerente de serviços ao cliente (somente outsource) Prêmio da Equipe - Melhor equipe de gestão de clientes/contas Prêmio da Equipe - Melhor equipe de atendimento ao cliente

Medalha de segundo lugar:

Prêmio Individual - Melhor treinador da Contact Center

Vipul Doshi, CEO da IGT Solutions, declarou: "Esses prêmios são uma prova da forte relação entre a IGT e a Tokopedia. Ambas as organizações estão se esforçando para uma visão compartilhada de aprimorar e melhorar as experiências do cliente, combinando a inteligência humana e as tecnologias digitais."

Rudy A. Dalimunthe, vice-presidente sênior de operações de vendas e produtos da Tokopedia, disse: "Mantemos três valores centrais chamados '3DNA', dos quais 'Foco no consumidor' é um deles. Uma maneira de manifestar isso é por meio da Tokopedia Care, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar abordando questões e preocupações dos consumidores, o que posiciona nossos consumidores como alguns de nossos parceiros mais importantes. Assim, esses prêmios são testemunhos da forte colaboração da Tokopedia Care e da IGT Solutions no fornecimento do melhor atendimento ao cliente para indonésios. Também esperamos que esses prêmios possam promover a extensão da colaboração e inovação entre a Tokopedia e a IGT Solutions para desenvolver a Tokopedia Care no esteio do atendimento ao cliente da Indonésia."

Sobre a IGT Solutions

A IGT Solutions é uma empresa de experiência do cliente de última geração que define e oferece experiências transformadoras para marcas globais. Ela faz isso utilizando tecnologias digitais inovadoras e combinando inteligência digital e humana. A IGT é a parceira preferencial para gerenciar viagens de ponta a ponta da CX nos setores de viagens e tecnologia de alto crescimento. Fundada em 1998,, a IGT tem mais de 85 clientes renomados globais e mais de 25.000 especialistas em CX atendendo processos de clientes de 30 centros de entrega globais. As ofertas de serviços da IGT incluem desenvolvimento e manutenção de aplicativos, teste de aplicativos e análise de desempenho, DevOps corporativo, estratégia e consultoria de mobilidade, Robotic Process Automation (RPA) e análises, e um espectro completo de suporte a BPM. www.igtsolutions.com

Sobre a Tokopedia

A Tokopedia, uma empresa de tecnologia da Indonesian, tem a missão de alcançar a igualdade econômica digital. A visão da Tokopedia é construir um Super Ecosystem onde qualquer um pode começar e encontrar qualquer coisa. Hoje, a Tokopedia capacita milhões de vendedores e usuários por meio de marketplaces e produtos digitais, fintech e pagamento, logística e atendimento, bem como Tokopedia Partners. A Tokopedia faz parte do GoTo Group, o maior ecossistema digital da Indonésia que inclui Gojek, Tokopedia e GoTo Financial. www.tokopedia.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1951097/IGT_Solutions_Tokopedia_Care.jpg

FONTE IGT Solutions

SOURCE IGT Solutions