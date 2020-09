iHerb annonce un nouveau directeur financier

« Je suis ravie de poursuivre mon service iHerb dans ce rôle élargi », déclare Roxanne Agnew. « iHerb est en position pour poursuivre sa croissance et sa réussite, et je vais faire appel à mes compétences et à mon expérience pour maximiser nos résultats futurs en remplissant nos objectifs ».

Roxanne a plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Elle a notamment supervisé les fonctions financières, de planification et d'analyse ainsi que l'audit interne pour la marque de vêtements de luxe pour femmes St. John Knits. Par ailleurs, elle a supervisé la conformité avec la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et le dépôt des rapports auprès de la SEC chez le géant de l'agroalimentaire Land O' Lakes/Moark Egg Division.

« Avec Roxanne à ce nouveau poste qui déploiera toute l'étendue de son expertise, iHerb va encore améliorer sa discipline financière afin de soutenir une forte croissance, tout en continuant à garder l'esprit agile et entrepreneurial qui a toujours façonné la société », a déclaré le président d'iHerb, Emun Zabihi.

À propos d'iHerb : Figurant parmi les plus grands sites d'e-commerce basé aux États-Unis, iHerb offre 30 000 produits de 1 200 grandes marques à des millions de clients dans le monde entier. iHerb expédie directement à partir d'entrepôts climatisés de pointe, certifiés GMP à des clients situés dans 188 pays et territoires. Depuis 1996, iHerb a continué d'innover en proposant des produits de la plus haute qualité, au meilleur prix possible, avec une expérience client des plus pratiques. https://www.iherb.com/

