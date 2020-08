iHerb annonce une expansion majeure de ses livraisons mondiales

PASADENA, Californie, 17 août 2020 /PRNewswire/ -- iHerb, leader mondial dans le secteur du commerce électronique axé sur la santé et la beauté, étend sa disponibilité mondiale à 23 pays supplémentaires, soit l'une des plus grandes expansions dans l'histoire de l'entreprise. Ceci s'ajoute aux 165 pays et territoires d'ores et déjà desservis par iHerb.

Les nouveaux pays desservis incluent l'Algérie, Anguilla, le Bénin, le Bhoutan, Bonaire, le Cameroun, Djibouti, les îles Malouines, le Gabon, le Ghana, la République de Guinée, les Kiribati, le Malawi, le Népal, le Nigeria, le Pakistan, le Rwanda, Sainte-Hélène, Sao Tomé-et-Principe, l'Eswatini (Swaziland), les Tonga, les îles Turques-et-Caïques, l'Ouganda. De nombreux habitants de ces pays vivent dans des communautés rurales, éloignées des lieux où ils pourraient trouver des distributeurs commercialisant des produits de santé, de beauté et naturels.

« Nous sommes ravis de proposer la meilleure sélection de produits naturels de la planète, au meilleur prix possible, et livrés dans le cadre de l'expérience la plus pratique, aux clients de ces pays qui, jusqu'à présent, éprouvaient des difficultés à accéder aux produits indispensables que fournit iHerb », a déclaré Miriee Chang, directrice d'exploitation d'iHerb Logistics. « Nous sommes heureux de desservir désormais 188 pays et territoires, et sommes impatients d'en desservir encore plus à l'avenir. »

« Il est particulièrement important à l'heure de la pandémie mondiale du COVID que chacun bénéficie d'une capacité égale à améliorer sa santé et sa qualité de vie », a déclaré Emun Zabihi, président d'iHerb. « iHerb est fière de promouvoir le bien-être à travers le monde. »

L'expansion de la disponibilité d'iHerb est rendue possible grâce à un partenariat avec DHL Express, société de livraison mondiale.

iHerb investit massivement afin d'offrir la meilleure valeur globale au monde concernant plus de 30 000 produits naturels de marques de qualité, qui sont directement livrés depuis ses installations climatisées de pointe. L'expansion de notre disponibilité prouve à nouveau l'engagement d'iHerb en faveur de la qualité, de l'expérience client et de la livraison sécurisée de produits de santé et de bien-être dans les pays au sein desquels vivent nos clients.

À propos d'iHerb : iHerb est l'un des plus grands distributeurs de commerce électronique basé au États-Unis, qui propose 30 000 produits de 1 200 marques de premier plan à plusieurs millions de clients à travers le monde. iHerb expédie directement les produits depuis ses entrepôts climatisés de pointe certifiés BPF à ses clients répartis dans plus de 150 pays. Depuis 1996, iHerb continue d'innover afin d'offrir des produits de la plus haute qualité au meilleur prix possible, qui sont livrés en offrant l'expérience client la plus pratique. https://www.iherb.com/

