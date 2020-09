iHerb anuncia novo diretor financeiro

"Estou empolgada em continuar meu serviço na iHerb nesta função tão abrangente", disse Roxanne. "A iHerb está sempre focada no crescimento e sucesso contínuos; portanto, usarei minhas habilidades e experiências para maximizar nossos resultados futuros por meio do cumprimento de nossas metas."

Roxanne tem mais de 35 anos de experiência em cargos financeiros e contábeis, incluindo supervisão financeira, planejamento e análise e funções de auditoria interna na luxuosa marca de artigos femininos, a St. John Knits, e supervisão de conformidade com a Lei SOX e a SEC na gigante do agronegócio, a Land O' Lakes/Moark Egg Division.

"Com Roxanne nesta nova função, dispondo de todo o seu conhecimento, a iHerb melhorará ainda mais em sua disciplina financeira a fim de sustentar o seu crescimento forte, ao mesmo tempo em que mantém o espírito empreendedor e ágil pelo qual é conhecida", disse o presidente da iHerb, Emun Zabihi.

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores empresas de comércio eletrônico com base nos EUA. Ela oferece 30.000 produtos de 1.200 marcas famosas a milhões de clientes em todo o mundo. A iHerb envia diretamente de depósitos climatizados de última geração, com certificado GMP, para clientes em 188 países e territórios. Desde 1996, a iHerb tem inovado constantemente para oferecer produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor possível e a experiência mais conveniente para o cliente.https://www.iherb.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252384/iHerb_Announces_New_Chief_Financial_Officer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

FONTE iHerb

Related Links

https://www.iherb.com/



SOURCE iHerb