iHerb anuncia o envio confidencial da minuta de registro das declarações da oferta pública inicial proposta

PASADENA, Califórnia, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A iHerb Holdings, Inc. anunciou hoje a apresentação de forma confidencial de uma minuta de declaração de registro no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") relativa à oferta pública inicial proposta de suas ações ordinárias. O número de ações a serem oferecidas e a faixa de preços da oferta proposta ainda não foram determinados. Espera-se que a oferta pública inicial tenha início após a conclusão do processo de revisão pela SEC, sujeita às condições de mercado e outras condições.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar qualquer título. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas de compra ou venda de títulos, serão feitas de acordo com os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada ("Lei de Valores Mobiliários)". Este anúncio está sendo emitido de acordo com a Regra 135 da Lei de Valores Mobiliários.

Sobre a iHerb

Somos a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo dedicada à categoria de vitaminas, minerais, suplementos ou VMS, com uma presença cada vez maior em outras áreas da saúde e do bem-estar do consumidor. Com a confiança de milhões de pessoas em mais de 185 países, oferecemos um portfólio selecionado de produtos de marca e inovadores de terceiros e patenteados com o melhor valor possível, entregues de forma conveniente diretamente aos nossos clientes.

