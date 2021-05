iHerb comemora sucesso de seus aplicativos com promoção de 20% de desconto

Lançado em 2013, o aplicativo foi desenvolvido primeiramente como uma resposta às demandas dos clientes globais por uma experiência de compra mais conveniente em qualquer lugar. O aplicativo iHerb é fácil de usar e se tornou a ferramenta de compra preferida dos clientes, simplificando o processo de encontrar tudo o que eles precisam, seja onde estiverem. Com mais de 67 mil avaliações e classificação de 4,7 estrelas entre os usuários de iOS, e 166 mil avaliações e classificação de 4,8 estrelas no Android, a empresa tem mantido feedback do consumidor alto e positivo consistentemente.

"Nossos clientes continuam a demonstrar maior engajamento em nossos aplicativos móveis. A iHerb viu um aumento de 63% no uso dos aplicativos móveis em 2020, mesmo durante o período em que a maioria das pessoas em todo o mundo estava em casa. Este forte crescimento representa a resposta positiva dos consumidores às melhorias que fizemos em nosso aplicativo. Estamos tornando mais fácil descobrir e encontrar os produtos certos, navegar por avaliações autênticas de consumidores e comprar com uma nova experiência simplificada de finalização de compra em nosso aplicativo. Isso é combinado com nossos investimentos contínuos para melhorar a velocidade, a localização e oferecer uma experiência de compra mais personalizada para clientes em todo o mundo", disse BT Bitarafan, CTO da iHerb.

Mais recentemente, a equipe da iHerb trabalhou diligentemente para reformular a experiência do usuário por meio de um ajuste minucioso da experiência de busca e descoberta, e do fluxo do usuário pelos processos de adicionar à cesta e finalização da compra. E graças às melhorias feitas quanto ao desempenho, o aplicativo agora oferece uma experiência 99% livre de falhas. Já que a iHerb oferece seus serviços a clientes de 150 países, as opções de remessa e pagamento localizado foram melhoradas, incluindo a integração do Global Air Locker e do Pony Express para entregas na Rússia, e uma experiência de transação mais tranquila com o Alipay e o Apple Pay. As notificações foram aprimoradas para incluir recursos como lembretes de refil e notificações de "em estoque novamente".

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores varejistas de comércio eletrônico com base nos EUA, oferecendo 30 mil produtos de 1.200 marcas de primeira linha para milhões de consumidores em todo o mundo. A iHerb despacha para consumidores em 188 países e territórios, diretamente de armazéns climatizados de última geração com certificação GMP. Desde 1996, a iHerb continua a inovar para oferecer os produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor possível, entregues com a experiência mais conveniente para o consumidor. https://www.iherb.com

