iHerb конфиденциально подает заявку на регистрацию проведения IPO

Маркетплейс iHerb конфиденциально подает заявку на регистрацию проведения первичного публичного размещения акций

ПАСАДЕНА (шт. Калифорния), 22 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания iHerb Holdings, Inc. объявила о подаче заявки на регистрацию по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (далее — SEC) в конфиденциальном режиме в связи с планируемым первичным публичным размещением своих обыкновенных акций. Количество предлагаемых акций и диапазон цен для ожидаемого предложения пока не определены. Первичное публичное размещение должно начаться после завершения процесса рассмотрения в SEC с учетом рыночных и других условий.

Настоящий пресс-релиз не является офертой на продажу или предложением сделать оферту на покупку каких-либо ценных бумаг. Любые предложения, приглашения или оферты на куплю-продажу ценных бумаг реализуются в соответствии с требованиями к регистрации, изложенными в Законе о ценных бумагах от 1933 года в действующей редакции (далее — «Закон о ценных бумагах»). Данное объявление публикуется в соответствии с Правилом 135 на основании Закона о ценных бумагах.

Информация о компании iHerb

Компания iHerb представляет собой крупнейший в мире маркетплейс в категории «Витамины, минералы, БАД». Компания стремится расширить свое присутствие в других сферах потребительского рынка здравоохранения и профилактики здорового образа жизни. Пользуясь доверием миллионов людей в более чем 185 странах, iHerb предлагает тщательно подобранный ассортимент фирменных и инновационных продуктов собственного производства, а также производства сторонних поставщиков по самым выгодным ценам. Для данной продукции доступен выбор различных вариантов доставки.

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