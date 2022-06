iHerb kündigt ein bedeutendes Upgrade seines Prämienprogramms für Millionen von Kunden auf der ganzen Welt an

Einer der größten US-amerikanischen Online-Händler für Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitskost und Körperpflegeprodukte führt die weltweit attraktivste Bonusplattform ein

PASADENA, Kalifornien, 22. Juni 2022 /PRNewswire/ -- iHerb , ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Gesundheit und Schönheit, ist stolz darauf, das aktualisierte und erweiterte iHerb-Prämienprogramm anzukündigen. Seit mehr als 25 Jahren widmet sich iHerb leidenschaftlich dem Dienst am Kunden und hat intensiv an der Verbesserung seines bahnbrechenden Prämienprogramms gearbeitet, um seinen Kunden aus aller Welt für ihre Unterstützung und Treue zu danken.

iHerb hat es sich zur Aufgabe gemacht, neuen und bestehenden Kunden erstaunliche Rabatte, Rückvergütungen und Bildungsressourcen im Rewards Credit-Programm anzubieten. iHerb's Review & Earn-Funktion bietet Einblicke und Rückmeldungen von echten Käufern über ihre vergangenen Einkäufe, um potenziellen Käufern zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Funktion ermöglicht es Kundinnen und Kunden auch, für ihre Teilnahme Belohnungen zu erhalten, die einen Mehrwert bieten und das Vertrauen und die Loyalität zwischen Marke und Shopper stärken. Das Programm wurde speziell für iHerb entwickelt, um eine intensive Beziehung zur Kundschaft aufzubauen. Damit unterstreicht iHerb sein Engagement für eine unvergleichliche Dienstleistung, die vom Anfang bis zum Ende der E-Commerce-Einkaufsreise reicht.

Außerdem können Teilnehmende Rewards-Links posten und weitergeben, um Empfehlungen zu erhalten und unglaubliche Vergünstigungen zu bekommen, darunter:

Erhalten Sie 10 USD oder 10 % für jede Empfehlung

Neue Kundinnen und Kunden: Gewähren Sie 10 % Rabatt und erhalten Sie 10 USD in Rewards Credit für die erste Bestellung Ihrer Empfehlung.

Gewähren Sie 10 % Rabatt und erhalten Sie 10 USD in Rewards Credit für die erste Bestellung Ihrer Empfehlung.

Bestandskundinnen und -kunden: Erhalten Sie 10 % Provision in Rewards Credit.

Erhalten Sie 10 % Provision in Rewards Credit. Bewerten Sie Produkte und verdienen Sie bis zu 21 USD für jede Bewertung

Bewerten Sie die Produkte, die Sie bei iHerb gekauft haben, und erhalten Sie für jede genehmigte Bewertung 1,00 USD in Rewards Credit. Zusätzlich erhalten Sie 0,10 USD in Rewards Credit für jedes Das-war-hilfreich-Vote (für bis zu 200 Stück für 20,00 USD).



Bewertungen können positiv oder negativ sein. Achten Sie nur darauf, dass sie so informativ wie möglich sind.

Fragen beantworten und bis zu 10 USD für jede Antwort verdienen

Beantworten Sie Fragen anderer Kunden oder Besucher zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit gekauft haben, und erhalten Sie für jedes Das-war-hilfreich-Vote, das ihre Antworten erhalten, 0,10 USD in Rewards Credit (für bis zu 100 Das-war-hilfreich-Votes oder 10,00 USD pro Antwort und pro Produkt).



Je informativer und nützlicher Ihre Antworten für andere Kunden sind, desto mehr Das-war-hilfreich-Votes werden Sie erhalten

„Herb Rewards bietet jetzt noch mehr Anreize für unsere geschätzte Kundschaft und unsere globale Influencer-Community, sei es, dass sie den großen Wert von iHerb über Mundpropaganda weitergeben oder ihre eigenen Erfahrungen mit Gesundheits- und Wellnessprodukten auf unserer Website teilen. Wir sind ständig bestrebt, das weltweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich Gesundheit und Wellness anzubieten. Das Rewards-Programm unterstützt dieses Ziel, indem Kunden und Influencer Rewards Credit erhalten, den sie bei zukünftigen Einkäufen einlösen oder sogar auszahlen lassen können. Wir glauben, dass es das kunden- und influencerfreundlichste Prämienprogramm ist, das es auf der Welt gibt", sagte Neil Folgate, Vice President of Growth Marketing.

Im Jahr 2021 vergab iHerb mehr als 50 Millionen Dollar an Gesamtprämien und mehr als 20 Millionen Dollar an Barprämien, wobei die Nummer 1 unter den Rewards-Mitgliedern insgesamt über 870.000 Dollar verdiente. Kunden können ein Konto erstellen , sich anmelden, um Empfehlungslinks zu teilen, und mit dem Verdienen beginnen. Besuchen Sie die iHerb Rewards-Seite für weitere Informationen

Informationen zu iHerb: Wir sind die weltweit größte E-Commerce-Plattform für die Kategorie Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel mit einer wachsenden Präsenz in anderen Bereichen der Gesundheit und des Wohlbefindens der Verbraucher. Millionen Kunden in mehr als 185 Ländern vertrauen uns und wir bieten eine handverlesene Auswahl an Marken- und innovativen Produkten von Drittanbietern und proprietären Produkten zum bestmöglichen Preis, die bequem direkt an unsere Kunden geliefert werden. https://www.iherb.com

Pressekontakt: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1843707/iHerb_Hero_Green_RGB_Logo.jpg

SOURCE iHerb