iHerb ogłasza ekscytujący, nowy program lojalnościowy

„Cenimy sobie szczere opinie klientów na temat naszych produktów, dlaczego zatem nie nagrodzić ich za podzielenie się cennymi informacjami z nami i innymi kupującymi? - mówi Wiceprezes iHerb ds. Rozwoju Marketingu, Neil Folgate. - Jesteśmy przekonani, że zmiany, które wprowadziliśmy, w połączeniu z popularnością produktów iHerb, zachęcą klientów do przystąpienia do programu i uczynią go jednym z najatrakcyjniejszych programów lojalnościowych, zarówno dla klientów, jak i influencerów z całego świata".

Trzy, oferowane obecnie metody zdobycia nagród to:

· Polecenia

Oddaj 5%, zyskaj 5 USD: pomóż innym zaoszczędzić i zgarnij punkty kredytowe o wartości 5 USD za każde polecenie zakupu nowym lub powracającym klientom.

Zdobądź więcej z super nagrodami: zdobądź dodatkowe 10% zniżki za każde polecenie zakupu produktów marki iHerb. Jest to dodatek do stałej zniżki o wartości 5 USD otrzymywanej za każde polecenie zakupów.

· Recenzje

Zdobądź punkty kredytowe o wartości do 101 USD za każdą, ważną, szczerą i pomocną recenzję: podziel się swoją pozytywną lub negatywną opinią o produkcie i zdobądź 1 USD za napisanie recenzji. Dodatkowo, uzyskaj również punkty kredytowe o wartości 0,10 USD za każdą ocenę uzyskaną od naszych klientów. Za każdą recenzję można uzyskać maksymalnie 100 USD.

· Odpowiedzi

Zyskaj punkty kredytowe o wartości do 100 USD za każdą pomocną odpowiedź: zdobądź punkty kredytowe o wartości 0,10 USD za każdą pozytywną ocenę, jaką nasi klienci przyznali odpowiedzi na opublikowane pytanie. Zyskaj punkty kredytowe o wartości do 100 USD za każdą odpowiedź.

iHerb głęboko docenia lojalność klientów angażujących się w tworzenie najwyższej jakości produktów po możliwie najbardziej atrakcyjnych cenach, dlatego chce wynagrodzić tych, którzy dokonują zakupów, polecają i istotnie przyczyniają się do tworzenia produktów firmy iHerb. Wymienione powyżej metody zdobywania nagród pozwalają iHerb osiągnąć ten cel.

O iHerb

iHerb to jeden z największych na świecie, detalicznych operatorów e-handlu z siedzibą w USA, oferujący milionom klientów z całego świata 30000 produktów 1200 topowych marek. iHerb realizuje dostawy dla klientów ze 188 państw i terytoriów bezpośrednio z certyfikowanych, najnowocześniej wyposażonych magazynów objętych procedurami GMP i o kontrolowanej temperaturze. iHerb od 1996 roku wprowadza innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na oferowanie najwyższej jakości produktów po możliwie najbardziej atrakcyjnej cenie i w jak najbardziej dogodny dla klienta sposób. https://www.iherb.com

