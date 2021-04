iHerb otwiera szóste centrum logistyczne w Hong Kongu

PASADENA, Kalifornia, 20 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- firma iHerb ma przyjemność ogłosić otwarcie jej szóstego centrum logistycznego. Obiekt będzie się mieścić w Hong Kongu. Jest to już drugie zagraniczne centrum firmy. Obsługiwać będzie rynki w Chinach, Hong Kongu, Japonii, Malezji, Singapurze i Tajlandii. Z centrum logistycznego wysyłanych będzie do 6 tys. najpopularniejszych produktów iHerb, zwiększając tempo realizacji zamówień na ulubione towary klientów nawet do jednego dnia w przypadku złożenia zamówienia do godz. 13:00 czasu miejscowego w Honkongu.

Centrum logistyczne w Hongkongu powstało we współpracy z firmą DB Schenker odpowiadająca za kompleksowe usługi gospodarki magazynowej. Obiekt wyposażony będzie w najnowocześniejsze wózki samojezdne AGV, które zwiększą tempo kompletacji. Dzięki temu centrum będzie mogło zrealizować do 20 tys. zamówień dziennie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektywnej współpracy z DB Schenker na etapie opracowywania koncepcji, jej realizacji oraz uruchamiania obiektu – powiedziała Miriee Chang, dyrektor generalna iHerb Global Logistics. - Dzięki nowemu obiektowi będziemy mogli obsługiwać naszych klientów w Azji jeszcze szybciej i z najwyższą precyzją, znacznie zwiększając ich zadowolenie z naszych usług".

Wszystkie centra logistyczne iHerb spełniają najwyższe standardy czystości i działają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną (DDP). Zastosowana klimatyzacja zapewnia umiarkowaną temperaturę 23-24 st. C, a pojemne chłodnie pozwalają na przechowywanie np. produktów zawierających bakterie mlekowe, które wymagają odpowiednich temperatur.

iHerb to jeden z największych na świecie detalicznych operatorów e-handlu z siedzibą w USA, oferujący milionom klientów z całego świata 30 tys. produktów i 1,2 tys. topowych marek. iHerb realizuje dostawy dla klientów ze 188 państw i terytoriów bezpośrednio z certyfikowanych, najnowocześniej wyposażonych magazynów przestrzegających DDP i posiadających klimatyzację. iHerb od 1996 roku wprowadza innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na oferowanie najwyższej jakości produktów po możliwie najbardziej atrakcyjnej cenie i w jak najdogodniejszy dla klienta sposób. https://www.iherb.com

