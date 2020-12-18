iHerb获得卓越职场认证

加州帕萨迪纳2020年12月19日 /美通社/ -- 全球保健和美容电子商务领导者iHerb获得了Great Place to Work®（卓越职场）认证。

iHerb自豪地宣布其最近获得了Great Place to Work®认证。iHerb将公司文化和敬业度的组合作为品牌的头等要务之一，致力于不断提升其员工的人才体验。

“我们非常高兴通过了Great Place to Work®认证，”iHerb总裁Emun Zabihi说道， “我们高度重视员工敬业度以及为团队成员赋权益能。随着我们继续发展并实现更多的里程碑，我对未来充满期待。”

最近的员工调查反映了这一目标，调查期间82%的团队成员表示iHerb是一个卓越职场。此外，95%的团队成员感受到工作场所非常安全，超过93%的团队成员认为每个人无论其性别、性取向和/或种族如何，都受到了公平对待。

关于iHerb：iHerb是美国最大的电子商务零售商之一，为全球数百万客户提供1,200个顶级品牌的3万种产品。iHerb的产品直接从通过GMP认证、采用最先进气候控制技术的仓库运往188个国家和地区的客户手中。自1996年以来，iHerb坚持创新，不断以最优惠的价格为客户带来最优质的产品和最便捷的体验。https://www.iherb.com/

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