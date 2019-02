IHG® da la bienvenida a Six Senses Hotels Resorts Spas a su familia de marcas

Six Senses es la nueva incorporación de una de las compañías hoteleras líder en todo el mundo

LONDRES, 14 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- IHG® (InterContinental Hotels Group), una de las compañías hoteleras líder mundial, ha dado la bienvenida a un nuevo miembro de la familia a su cartera de marcas, con la adquisición de Six Senses Hotels Resorts Spas.

Six Senses es famoso por centrarse en el bienestar y la sostenibilidad, con cada uno de sus hoteles y complejos situados en lugares de increíble belleza natural que cautivará su atención, brindando un nivel de servicio sin igual que recordará durante toda su vida. Todo esto se ha distinguido a través de una gran cantidad de premios y reconocimientos* del sector: Travel+Leisure (premio World Best Award en la categoría "Mejor marca hotelera" durante dos años consecutivos), TIME Magazine, Conde Nast Traveler y Skift, entre otras publicaciones.

Con propiedades en 12 países, Six Senses está detrás de algunos de los hoteles, complejos y spas más atractivos del mundo, entre ellos: una finca vitivinícola del siglo XIX en Valle del Douro (Portugal), impresionantes complejos vacacionales en las islas Seychelles y Maldivas, retiros al lado de la playa en Indonesia, Tailandia, Vietnam y Omán, una retiro citadino emplazado en Singapur, y estancias en las montañas de Courchevel (Francia).

Six Senses reúne a un creciente número de marcas de lujo en la familia IHG, entre ellas:

InterContinental ® Hotels & Resorts , la marca de hoteles de lujo más grande del mundo, que celebró recientemente la apertura de su hotel número 200 y recibió el título de Marca hotelera líder mundial por duodécima vez consecutiva en los premios World Travel Awards (WTA). Esta es una marca destinada a aquellos que aprecian y disfrutan la Vida InterContinental, a saber, el glamour y la euforia de lugares fascinantes, combinado con el conocimiento internacional y la sabiduría de la cultura local.

, la marca de hoteles de lujo más grande del mundo, que celebró recientemente la apertura de su hotel número 200 y recibió el título de por duodécima vez consecutiva en los premios World Travel Awards (WTA). Esta es una marca destinada a aquellos que aprecian y disfrutan la Vida InterContinental, a saber, el glamour y la euforia de lugares fascinantes, combinado con el conocimiento internacional y la sabiduría de la cultura local. Regent ® Hotels & Resorts , también adquirido recientemente y ahora en un proceso de reorientación que celebra el lujo suntuoso de larga tradición y el venerado legado de la marca. Creada en 1970, esta colección de hoteles y complejos modernos está arraigada en una vida extraordinaria, con un legado de lujo que llega hasta nuestros días.

, también adquirido recientemente y ahora en un proceso de reorientación que celebra el lujo suntuoso de larga tradición y el venerado legado de la marca. Creada en 1970, esta colección de hoteles y complejos modernos está arraigada en una vida extraordinaria, con un legado de lujo que llega hasta nuestros días. Kimpton® Hotels & Restaurants , el pionero del sector que introdujo por primera vez el concepto de boutique en los Estados Unidos. La marca se prepara para abrir establecimientos en 20 nuevos destinos mundiales, entre ellos Ciudad de México, París, Barcelona , Bali y Shanghái, cada uno de los cuales contará con un diseño atrevido y alegre, una gastronomía galardonada e instalaciones sorprendentes para asegurar que los huéspedes disfruten de la mejor estancia en un hotel boutique.

A través de las cuatro marcas de lujo líderes de IHG, los huéspedes pueden disfrutar de casi 300 hoteles de lujo en todo el mundo, con más de 100 aperturas programadas para los próximos años.

Como parte de la familia IHG, se espera que Six Senses llegue a tener 60 propiedades en los próximos 10 años. Esto incluye nuevos e increíbles hoteles y complejos Six Senses, desde una fortaleza restaurada del siglo XIV en Rayastán como a residencias en una isla privada en Camboya, y el primer hotel de la marca en Norteamérica, y que consisten en un dúo contemporáneo de torres retorcidas diseñado por Bjarke Ingles cerca de High Line en el barrio de Chelsea, en el lado oeste de Manhattan.

Keith Barr, consejero delegado de IHG, afirmó: "La creciente cartera de marcas de lujo de IHG es una colección de las mejores que hay en el sector de los viajes. Cada una ofrece algo único a nuestros huéspedes, y juntas ofrecen una oferta sin precedentes de localizaciones y experiencias. Estamos tremendamente orgullosos de dar la bienvenida a Six Senses a nuestra familia de marcas y esperamos poder inaugurar más hoteles, complejos y spas asombrosos. Cada uno de ellos seguirá fiel a la reputación mundialmente famosa de Six Senses en materia de bienestar y al firme compromiso de lograr un viaje memorable".

El fundamento de cada hotel y complejo Six Senses es un spa Six Senses, donde los huéspedes se pueden relajar, reconectar y revitalizar por completo. Se guía a los huéspedes por un recorrido personal para que encuentren armonía y equilibrio, garantizando beneficios positivos y duraderos. Exclusivo del sector hotelero, Six Senses también ha proyectado el bienestar más allá del spa y lo ha integrado en toda la estancia, ayudando a los huéspedes a aprender algo nuevo y reconectarse con ellos mismos, con otras personas y con el mundo que los rodea.

"Esta es una nueva era emocionante para Six Senses", dijo Neil Jacobs, consejero delegado de Six Senses. "IHG cree en nuestra propuesta de fusión de las dos plataformas de bienestar y sostenibilidad para promover la salud personal y la salud del planeta. Unir fuerzas con IHG significa que podemos utilizar una gran cantidad de sistemas y excelencia operativa para que nuestra marca crezca y alcance nuevos mercados sin necesidad de perder nuestra singular personalidad y amable trato".

En un futuro próximo, los huéspedes podrán reservar sus estancias Six Senses a través de las plataformas de reserva de IHG, como la página web ihg.com y la aplicación móvil de la empresa, además de beneficiarse de las ventajas del programa de fidelidad de IHG® Rewards Club.

Con 15 de las marcas hoteleras líderes internacionales y más de 5500 hoteles en todo el mundo, IHG ofrece a los viajeros y miembros de su programa internacional de fidelidad IHG® Rewards Club, una estancia hotelera para todos los viajes que realicen.

Acerca de IHG®

IHG ® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG,NYSE: IHG (ADRs)] es una organización mundial con una amplia cartera de marcas hoteleras, entre ellas Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™ Hotels, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid® hotels, Staybridge Suites® y Candlewood Suites®.

IHG franquicia, arrienda, gestiona y posee más de 5500 hoteles y aproximadamente 826.000 habitaciones en casi 100 países, con más de 1800 hoteles en su canal de desarrollo. IHG también gestiona IHG® Rewards Club, nuestro programa de fidelidad internacional, que cuenta con más de 100 millones de miembros inscritos.

InterContinental Hotels Group PLC es la sociedad de cartera del grupo, la cual se incorporó a Gran Bretaña y está registrada en Inglaterra y Gales. Más de 375.000 personas trabajan en los hoteles y en las oficinas corporativas de todo el mundo de IHG.

Visite www.ihg.com para obtener información del hotel y las reservas y www.ihgrewardsclub.com para obtener más información sobre IHG Rewards Club. Para consultar nuestras últimas noticias, visite: www.ihgplc.com/media y síganos en las redes sociales en: Twitter.com/IHGCorporate y www.facebook.com/IHGCorporate.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/480173/IHG_Logo.jpg

Related Links

http://www.6c.com



SOURCE IHG (InterContinental Hotels Group)