ИИ-кластер Huawei Atlas 900 удостоен премии GSMA GLOMO Tech of the Future Award

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Huawei

Feb 26, 2020, 02:49 ET

ЛОНДОН (LONDON), 26 февраля 2020 г. /PRNewswire/ --  Ассоциация GSMA сегодня в рамках награждения лауреатов Global Mobile Awards 2020 (GLOMO) присудила ИИ-кластеру Huawei Atlas 900 премию Tech of the Future Award. Atlas 900 сумел выделиться среди конкурентов лучшими в мире показателями мощности ИИ-вычислений, эффективной системой рассеивания тепла и первоклассной кластерной сетью. Данное решение ускоряет глобальные процессы базовых исследований в сфере искусственного интеллекта и обеспечивает быстрое внедрение передовых ИИ-приложений в различных отраслях промышленности и бизнеса, с помощью непревзойденных вычислительных ресурсов приближая наступление эпохи ИИ.

Huawei Atlas 900 wins the GSMA GLOMO Tech of the Future Award
Huawei Atlas 900 wins the GSMA GLOMO Tech of the Future Award

Инновационные технологии позволили мобильной индустрии превзойти самые смелые ожидания первопроходцев в области высоких технологий. Своей премией GLOMO Award – Tech of the Future Award Ассоциация GSMA отмечает технологические разработки, опережающие время и изменяющие мир. Эта высокая награда свидетельствует о признании ИИ-кластера Huawei Atlas 900 как продукта, открывающего новые высоты в области ИИ-инноваций.

Atlas 900 - самый быстрый в мире кластер обучения ИИ-систем. Эта мощная система объединяет тысячи ИИ-процессоров Huawei Ascend 910 производительностью от 256 до 1024 петафлопс (PFLOPS) (FP16), обладая вычислительной мощностью 500 000 ПК. В ходе контрольного теста с обучением модели ResNet-50 кластер Atlas 900 побил мировой рекорд, справившись с поставленной задачей за 59,8 секунд.  Это единственный в отрасли продукт, способный осуществлять подобный процесс обучения менее чем за минуту.

Atlas 900 может широко применяться в сферах научных исследований и бизнес-инноваций, позволяя ученым обучать быстрее ИИ-модели с помощью изображений и видеоматериалов.  Возможности кластера не только обеспечивают научным исследованиям более эффективные и точные астрономические, нефтехимические и климатические прогнозы, но и приносят очевидные преимущества бизнесу - например, позволяя быстрее выводить на рынок системы автономного вождения.

ИИ-кластер Atlas 900 оснащен тремя режимами высокоскоростного взаимосоединения: Huawei Cache Coherent System (HCCS), PCIe 4.0 и 100GE. В кластере используются коммутаторы ЦОД из линейки Huawei CloudEngine, обеспечивающие поддержку полноячеистой сети синхронизации параметров для обучения ИИ-моделей со скоростью свыше 100 Тб (10^12)/сек. Подобная архитектура сокращает задержку синхронизации на 10-70%, радикально повышая эффективность процесса обучения.

Столь высокая вычислительная мощность может приводить к перегреву систему. В ИИ-кластере Atlas 900 эта проблема решается за счет передовой системы рассеивания тепла. Гибридное решение на базе адиабатической технологии замкнутого контура имеет коэффициент жидкостного охлаждения свыше 95%.  Для центров обработки данных идеальным является коэффициент энергоэффективности (PUE) на уровне 1,0. Одна ячейка с Atlas 900 обеспечивает рассеивание тепла до 50 кВт, демонстрируя PUE ниже 1,1.  Кроме того, кластер требует намного меньше пространства, чем корпус с воздушным охлаждением 8 кВт, сокращая площадь, занимаемую оборудованием, на 79%. За счет высокой производительности, повышенной плотности и низких показателей PUE инновационная система жидкостного охлаждения заметно снижает общую себестоимость владения.

Как отметили члены жюри премии: "Это решение создает платформу для дальнейшего технологического прогресса в широком спектре прикладных сценариев мобильной индустрии и за ее пределами, используя новейшие технологии для обеспечения потрясающей скорости и производительности с минимальным углеродным отпечатком".

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О компании Huawei  

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций. 

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. По состоянию на конец 2018 года компания располагала штатом из 188 000 сотрудников, работающих в подразделениях Huawei в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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GSMA GLOMO 

Премия Global Mobile Awards (GLOMO) была учреждена ассоциацией GSMA в 1996 году и за время своего существования сумела превратиться в одну из самых престижных наград отрасли. Премия присуждается за значительный вклад в развитие индустрии мобильных коммуникаций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1095223/e.jpg

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ИИ-кластер Huawei Atlas 900 удостоен премии GSMA GLOMO Tech of the Future Award

News provided by

Huawei

Feb 26, 2020, 02:49 ET