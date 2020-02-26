ИИ-кластер Huawei Atlas 900 удостоен премии GSMA GLOMO Tech of the Future Award

Инновационные технологии позволили мобильной индустрии превзойти самые смелые ожидания первопроходцев в области высоких технологий. Своей премией GLOMO Award – Tech of the Future Award Ассоциация GSMA отмечает технологические разработки, опережающие время и изменяющие мир. Эта высокая награда свидетельствует о признании ИИ-кластера Huawei Atlas 900 как продукта, открывающего новые высоты в области ИИ-инноваций.

Atlas 900 - самый быстрый в мире кластер обучения ИИ-систем. Эта мощная система объединяет тысячи ИИ-процессоров Huawei Ascend 910 производительностью от 256 до 1024 петафлопс (PFLOPS) (FP16), обладая вычислительной мощностью 500 000 ПК. В ходе контрольного теста с обучением модели ResNet-50 кластер Atlas 900 побил мировой рекорд, справившись с поставленной задачей за 59,8 секунд. Это единственный в отрасли продукт, способный осуществлять подобный процесс обучения менее чем за минуту.

Atlas 900 может широко применяться в сферах научных исследований и бизнес-инноваций, позволяя ученым обучать быстрее ИИ-модели с помощью изображений и видеоматериалов. Возможности кластера не только обеспечивают научным исследованиям более эффективные и точные астрономические, нефтехимические и климатические прогнозы, но и приносят очевидные преимущества бизнесу - например, позволяя быстрее выводить на рынок системы автономного вождения.

ИИ-кластер Atlas 900 оснащен тремя режимами высокоскоростного взаимосоединения: Huawei Cache Coherent System (HCCS), PCIe 4.0 и 100GE. В кластере используются коммутаторы ЦОД из линейки Huawei CloudEngine, обеспечивающие поддержку полноячеистой сети синхронизации параметров для обучения ИИ-моделей со скоростью свыше 100 Тб (10^12)/сек. Подобная архитектура сокращает задержку синхронизации на 10-70%, радикально повышая эффективность процесса обучения.

Столь высокая вычислительная мощность может приводить к перегреву систему. В ИИ-кластере Atlas 900 эта проблема решается за счет передовой системы рассеивания тепла. Гибридное решение на базе адиабатической технологии замкнутого контура имеет коэффициент жидкостного охлаждения свыше 95%. Для центров обработки данных идеальным является коэффициент энергоэффективности (PUE) на уровне 1,0. Одна ячейка с Atlas 900 обеспечивает рассеивание тепла до 50 кВт, демонстрируя PUE ниже 1,1. Кроме того, кластер требует намного меньше пространства, чем корпус с воздушным охлаждением 8 кВт, сокращая площадь, занимаемую оборудованием, на 79%. За счет высокой производительности, повышенной плотности и низких показателей PUE инновационная система жидкостного охлаждения заметно снижает общую себестоимость владения.

Как отметили члены жюри премии: "Это решение создает платформу для дальнейшего технологического прогресса в широком спектре прикладных сценариев мобильной индустрии и за ее пределами, используя новейшие технологии для обеспечения потрясающей скорости и производительности с минимальным углеродным отпечатком".

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О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. По состоянию на конец 2018 года компания располагала штатом из 188 000 сотрудников, работающих в подразделениях Huawei в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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GSMA GLOMO

Премия Global Mobile Awards (GLOMO) была учреждена ассоциацией GSMA в 1996 году и за время своего существования сумела превратиться в одну из самых престижных наград отрасли. Премия присуждается за значительный вклад в развитие индустрии мобильных коммуникаций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1095223/e.jpg

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