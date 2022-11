HONG KONG, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em novembro deste ano, a IIIF150 lançou o Air1 Ultra, um novo produto da série Air1, ainda mais fino, mais leve e mais potente. Ele segue o lançamento do Air1 Pro em junho com sua paleta de cores de bordo exclusivas, superando o paradigma original das pessoas sobre telefones resistentes. Em particular, seu design ultrafino torna o telefone elegante e fino.

Ultrafino

IIIF150 Air1 Ultra - será o telefone mais resistente de 2022?

O Air1 Ultra continua o design fino e leve da série Air1, garantindo as propriedades de proteção do telefone resistente e a potência razoável de bateria, ao mesmo tempo em que cria um telefone com uma incrível espessura de 9,55 mm. É o telefone resistente mais fino do mundo até o momento.

Ultrapotente

A MediaTek lançou seu mais recente processador móvel, o Helio G99. Ele é baseado em uma arquitetura de 6 nm e possui 2 núcleos ARM Cortex-A76 com velocidade máxima de até 2,2 GHz e 6 núcleos Cortex-A55 de até 2,0 GHz, que é o processador MediaTek 4G mais poderoso até agora. Ainda que o G99 seja um chipset exclusivo para 4G/LTE, o MediaTek afirma que ele fará com que seja alguns dos novos telefones de maior desempenho com esse nível de conectividade.

A Infinix lançou o primeiro telefone Helio G99 e a IIIF150 lançou o primeiro telefone resistente Helio G99 - Air1 Ultra.

Ultraleve

O Air1 Ultra é equipado com uma tela FHD+ de 6,8" 120Hz, que é a primeira tela de 120Hz do mundo em telefones resistentes. Ela tem mais de 460ppi, o que torna a tela mais clara e mais nítida. Você pode ver com clareza, mesmo à luz do sol.

Ultravisão

O Air1 Ultra tem sistema de câmera tripla Sony (câmera principal de 64 MP, câmera frontal de 32 MP e câmera de visão noturna de 20 MP), que pode cobrir todo o seu dia de uso de filmagem e gravação.

Ultraelegante

O Air1 Pro Style color Maple impressionou muito as pessoas, portanto, o IIIF150 continua trabalhando em seu esquema de cores especiais.

Desta vez, o Air1 Ultra lançou três novos esquemas de cores, o Obsidian Black, o Frost White e o Epic Purple com um novo e impressionante tratamento de superfície.

Além disso, a luz do modo respiração do Air1 Pro é impressionante. O Air1 Ultra atualizou para 4 luzes de cores personalizadas, além disso, adicionou luz de ritmo que pode piscar ao ritmo da música.

Especificações adicionais

Termômetro infravermelho: mede a temperatura do corpo humano, de objetos ou do ambiente.

mede a temperatura do corpo humano, de objetos ou do ambiente. Android 12 e IP68/IP69K/STD-810H

Bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 W

