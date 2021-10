IJGlobal reconhece a Atlas Renewable Energy com os prêmios Acordo de Energia do Ano ESG de 2020 e Social ESG

O programa visa capacitar a força de trabalho feminina local com treinamentos que permitirão às mulheres optar por trabalhos mais técnicos na construção dos projetos. Ao mesmo tempo, a Atlas mobilizou seus empreiteiros para, no processo de contratação, dar prioridade às mulheres que participaram dos treinamentos. Esta iniciativa se tornou o principal programa social da Atlas e está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (5 - Igualdade de gênero, 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, 10 - Redução de desigualdades e 12 - Consumo e produção responsáveis).

Até hoje, aproximadamente 1.000 mulheres foram treinadas em diferentes áreas, como construção civil, carpintaria, saúde e segurança, montagem de módulos, eletricidade, entre outras. Isso nos permitiu aumentar dos habituais 2% para 15% a participação feminina na construção dos projetos.

O programa "Somos parte da mesma energia" deve ser implementado nos novos projetos da empresa para que mais mulheres possam se beneficiar desses treinamentos e encontrar novas oportunidades de carreira.

A Usina Solar Jacarandá no Brasil também foi reconhecida pela IJGlobal com o prêmio Negócio de Energia Solar do Ano (Américas) devido à implementação bem-sucedida do programa "Somos parte da mesma energia" durante a construção do projeto.

Durante esse período, mais de 214 mulheres foram treinadas em habilidades técnicas. Entre as mulheres treinadas, 123 foram contratadas para fazer parte da construção da Jacarandá. No total, 159 mulheres foram contratadas, o que representou 17% do trabalho total contratado na Jacarandá durante o pico das obras. O projeto também se concentrou em contratar grupos sub-representados, como a população afrodescendente no estado da Bahia, que formou a maior parte da força de trabalho, 85% e 83% de homens e de mulheres afrodescendentes, respectivamente.

"É uma honra que a IJGlobal tenha reconhecido nosso programa de força de trabalho feminina "Somos parte da mesma energia" e sua implementação no projeto de energia solar Jacarandá", disse Maria José Cortes, diretora de ESG da Atlas Renewable Energy. "Criar e implementar este programa tem sido uma experiência incrível para todos nós da Atlas, ajudando a abrir uma porta para novas oportunidades para mulheres em áreas rurais na América Latina e mudando paradigmas. Estamos muito orgulhosos disso, mas sabemos que ainda há muito a ser feito em termos de D&I. Esperamos que este programa promova a base de práticas mais inclusivas em nosso setor e nas comunidades onde atuamos."

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo em todas as Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,2 GW de projetos contratados nos estágios de desenvolvimento, construção ou operação, e visa expandir para mais 4 GW nos próximos anos.

Fundada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o histórico mais longo em energia solar do setor da América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte da Energy Fund IV, fundada pela Actis, uma importante investidora de capital privado no setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy se concentra nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, comercialização e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Ao interagir ativamente com a comunidade e com as partes interessadas no centro de sua estratégia de projeto, a empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo.

