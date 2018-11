IKO übernimmt Roof Tile Group

TORONTO, November 1, 2018 /PRNewswire/ --

Durch den Unternehmenskauf weitet der Marktführer sein Angebot im Bereich Metallbedachung aus

IKO Industries Ltd. hat heute einen Geschäftsabschluss mit dem in Neuseeland ansässigen Unternehmen Fletcher Building zur Übernahme der Roof Tile Group angekündigt.

Die Roof Tile Group stellt Dachziegel aus Metall her, die weltweit unter verschiedenen Markennamen vertrieben werden, darunter auch Decra und Gerard. Die Übernahme der RTG wurde gestern in Auckland abgeschlossen. Durch den Zukauf erweitert IKO seine globalen Fertigungs- und Betriebsaktivitäten um neue Produktionsstätten in Neuseeland, Ungarn, Malaysia und den USA und fügt mehr als 500 neue Mitarbeiter zum Team IKO hinzu.

"Wir freuen uns, RTG und seine Mitarbeiter in der IKO Familie herzlich willkommen heißen zu dürfen", sagt Hartley Koschitzky, Co-Vorsitzender bei IKO. "Dieser Zukauf bietet eine erstklassige Gelegenheit zur Weiterentwicklung unserer globalen Wachstumsstrategie und zur Erweiterung unserer Aktivitäten im Bereich Metallbedachung über unsere Partnerschaft mit Metrotile NV hinaus, insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt. Wir freuen uns darauf, die Geschäftsentwicklung von RTG zu fördern und unsere Kompetenzen im Bereich Metallbedachung durch die Kenntnisse und Erfahrung unserer neuen Teammitglieder zu erweitern."

Die finanziellen Details zur Übernahme wurden von IKO nicht bekanntgegeben. Laut dem Unternehmen wird RTG für die absehbare Zukunft seinen Betrieb wie gewohnt weiterführen, während sich IKO darauf konzentriert, die neuen Mitarbeiter zu integrieren und sich mit dem Geschäftsablauf von RTG vertraut zu machen.

Informationen zu IKO

IKO ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Bedachung, Bauwerksabdichtung und Isolierung für private und kommerzielle Kunden. Als vertikal integriertes Unternehmen betreibt IKO mehr als 30 Produktionsanlagen in Nordamerika und Europa. Das Familienunternehmen IKO wurde im Jahr 1951 gegründet.

Derek Fee, Manager Corporate Communications, IKO Group of Companies, +1-416-780-5898, E-Mail: derek.fee@iko.com