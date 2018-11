IKO acquiert le Roof Tile Group

TORONTO, November 1, 2018 /PRNewswire/ --

Cette acquisition étend la portée du chef de file sur le marché des toitures métalliques

IKO Industries Ltd., a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord lui permettant d'acquérir les activités du Roof Tile Group auprès du fabricant et constructeur néo-zélandais Fletcher Building.

Le Roof Tile Group (RTG) fabrique des éléments de toiture métalliques destinés à la vente et à la distribution internationales sous différentes marques, dont Decra et Gerard. Finalisée hier à Auckland, l'acquisition de RTG étendra l'implantation mondiale d'IKO grâce à l'ajout de sites de production en Nouvelle-Zélande, en Hongrie, en Malaisie et aux États-Unis. Quelques 500 employés rejoindront également l'équipe internationale d'IKO.

« Nous sommes ravis d'accueillir RTG et ses employés au sein de la famille IKO », a déclaré Hartley Koschitzky, co-président du conseil d'administration d'IKO. « Cette acquisition nous permet de poursuivre notre stratégie de croissance mondiale et d'étendre nos activités de toiture métallique au-delà de notre partenariat avec Metrotile NV, en particulier sur le marché nord-américain. Nous sommes impatients de mettre au point et développer les activités de RTG et de tirer profit des connaissances et de l'expérience des nouveaux membres de notre équipe spécialisés dans ce domaine. »

IKO n'a pas révélé les conditions financières de l'acquisition. La société a indiqué que, dans un premier temps, RTG poursuivrait ses opérations « comme d'habitude »», tandis qu'IKO se concentrerait sur l'intégration de ses nouveaux employés et se familiariserait avec les procesus de RTG.

À propos d'IKO

IKO est un chef de file mondial de l'industrie de la toiture, de l'étanchéité et de l'isolation sur les marchés résidentiels et commerciaux. Grâce à un modèle d'intégration verticale, la société exploite plus de 30 usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. IKO est une entreprise familiale créée en 1951.

Pour plus d'informations, la presse et les analystes du secteur sont invités à consulter notre site Web à l'adresse : http://www.iko.com.

