IKO acquiert Ross Roof Group

TORONTO, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- IKO, pionnier nord-américain dans la fabrication de produits pour toiture résidentielle et commerciale, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Ross Roof Group (RRG) de Nouvelle-Zélande.

RRG est un fabricant et un exportateur de tuiles en métal revêtues de pierre qui fonctionne en tant qu'entreprise familiale depuis près de 80 ans. RRG se joindra aux opérations internationales d'IKO sous la bannière RoofTile Group (RTG) dans le cadre de l'expansion de la société dans l'industrie de la toiture métallique.

« Ross Roof Group et ses employés partagent de nombreux traits communs avec nos propres opérations internationales, de la propriété familiale et des valeurs à sa longue histoire de produits de qualité dominants dans l'industrie, » note Hartley Koschitzky, co-président d'IKO. « Nous avons hâte que l'équipe RRG se joigne à nos opérations et continue d'offrir à ses clients les biens et les services qu'ils attendent d'une marque aussi respectée. »

À propos d'IKO

IKO est un leader mondial dans l'industrie de la toiture, de l'imperméabilisation et de l'isolation pour les marchés résidentiels et commerciaux. Entreprise verticalement intégrée, IKO gère plus de 35 usines de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et dans le Pacifique. IKO est une entreprise familiale fondée en 1951.

