Ikona polskiego szkła świeci w Mediolanie Instalacja „Sakred Geometry" w ramach FuoriSalone

Ekspozycja KROSNO GLASS w Mediolanie to opowieść o szkle, które jest nieodłącznym elementem ludzkiej codzienności. Motyw przewodni wydarzenia to Human Spaces – obiekty lub przestrzenie obecne w ludzkim życiu i przyczyniające się do dobrego samopoczucia ich posiadaczy. Wystawa szklanych dzieł sztuki KROSNO prezentowana jest w zabytkowych, XV-wiecznych przestrzeniach Uniwersytetu w Mediolanie i potrwa do 14 kwietnia. Instalacja „Sakred Geometry" pomysłu Mariusza Miękosia nawiązuje do szklanej konstrukcji stożka znanej z kolekcji Sakred i została opracowana z zachowaniem najwyższej dbałości o wpisanie się w styl przepięknych i zabytkowych przestrzeni uniwersytetu.