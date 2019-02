Il consiglio di amministrazione di Accedian nomina il fondatore Patrick Ostiguy come Executive Chairman e Dion Joannou come CEO

Accedian, leader di mercato nel campo delle soluzioni di gestione della performance di rete, ha annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha nominato Patrick Ostiguy, fondatore della società, Executive Chairman. Dion Joannou, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer alla Accedian, assumerà il ruolo di Chief Executive Officer. Dion Joannou è stato anche nominato consigliere di amministrazione. Nel suo nuovo ruolo, Patrick Ostiguy dedicherà la sua attenzione a clienti e partner lavorando insieme a Dion Joannou per dare forma alla visione e alla strategia della società. Dion Joannou lavorerà a stretto contatto con Patrick Ostiguy, con il team dirigenziale e con il consiglio di amministrazione per guidare la società nella sua prossima fase di crescita e nel suo successo in tutti i campi.

"Sono molto felice che Dion abbia assunto il ruolo di CEO", ha commentato Patrick Ostiguy. "Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme negli ultimi 18 mesi e sono estremamente colpito dalla sua passione, dedizione e da come ha contribuito, in un così breve lasso di tempo, a trasformare l'azienda portandola a una posizione di leadership nel settore della rete end-to-end e nel settore della visibilità della performance delle applicazioni per service provider e imprese. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, la competenza operativa e l'esperienza internazionale di Dion lo rendono il candidato perfetto per ricoprire il ruolo di CEO, mentre continuiamo a crescere e aiutare i nostri clienti a gestire i loro percorsi di trasformazione digitale. Siamo estremamente fortunati ad avere una persona di questo calibro nella nostra organizzazione. È veramente una colonna portante della nostra azienda".

"Dion è un noto e rispettato dirigente del settore tecnologico, con il quale ho avuto il privilegio di lavorare negli ultimi due anni", ha dichiarato Tom Manley, Senior Principal e Chief Administrative Officer di Bridge Growth Partners e Lead Director del consiglio di amministrazione di Accedian. "Ha conseguito un'impressionante serie di successi nel corso della sua carriera, ricoprendo ruoli dirigenziali in varie aziende leader del settore, tra cui Viavi e Nortel Networks, nonché vari ruoli di Director e Chairman in numerosi consigli di amministrazione. A nome di Bridge Growth Partners, sono lieto di avere Dion come nuovo CEO, e sono certo che la società continuerà a crescere e ad evolversi sotto la sua guida".

"Sono rimasto colpito dai membri di tutta l'organizzazione con cui ho avuto l'opportunità di lavorare da quando sono entrato alla Accedian poco meno di due anni fa, e sono davvero onorato di essermi guadagnato la fiducia e il sostegno del consiglio di amministrazione e del team dirigenziale per affrontare questa nuova sfida nel ruolo di CEO. Patrick ha svolto un lavoro stroardinario costruendo un'organizzazione di livello mondiale negli ultimi 15 anni", ha affermato Dion Joannou. "Sono entusiasta di lavorare con Patrick, Tom e il resto del team per offrire un valore eccezionale a clienti, partner e investitori".

Sotto la guida di Dion Joannou, Accedian continuerà a perseguire la visione di supportare i service provider e le imprese con una rete end-to-end e una visibilità della performance delle applicazioni eccezionali, in grado di migliorare radicalmente l'esperienza dell'utente e aumentarne la redditività.

Chi è Dion Joannou

Dion Joannou è un affermato leader nel campo degli affari con oltre 30 anni di esperienza globale e multifunzionale nel settore della tecnologia software, mobile, del cloud e delle soluzioni IT orientate al business. Dion Joannou è noto per la capacità di creare alleanze strategiche con i leader delle organizzazioni e ha una vasta esperienza nella creazione e conservazione di team ad alte prestazioni, incoraggiando al tempo stesso l'efficacia operativa.

Dion apporta ad Accedian una vasta gamma di competenze di commercializzazione specifiche del settore. Prima di entrare in Accedian, Dion è stato per 2 anni Senior Vice President of Sales, Network Service Enablement (NSE) presso Viavi (precedentemente JDSU) nel settore Network Performance Assurance.Precedentemente, Dion ha lavorato per 14 anni per Nortel Networks. In questo periodo ha ricoperto una serie di ruoli dirigenziali di alto livello supervisionando vendite, commercializzazione, operazioni, supporto e marketing nel settore IP e Wireless. Per tutta la sua permanenza alla Nortel, ha poi gestito l'account del Gruppo Vodafone in Europa, è stato Presidente della regione dei Caraibi/dell'America Latina, Chief Strategy Officer per tutta la Nortel a livello globale e, infine, Presidente per tutta la regione del Nord America, compresi i segmenti Enterprise e Service Provider.Tra Nortel e Viavi, Dion ha ricoperto anche una serie di ruoli di leadership e di livello dirigenziale e amministrativo per numerose società nel campo della tecnologia, dei servizi e degli investimenti.

Dion ha conseguito un BA presso la Southern Illinois University e un MBA presso l'Università di Miami in International Business.

Informazioni su Accedian

Accedian offre una rete end-to-end e una visibilità di performance delle applicazioni eccezionali, per controllare la miglior esperienza digitale possibile per l'utente finale. La piena visibilità tra i servizi di rete e le catene applicative, che comprendono infrastruttura virtualizzata, cloud, definita da software, e fisica, consente ai service provider e alle aziende di abbracciare la trasformazione, fare un uso più efficiente delle risorse digitali per realizzare gli obiettivi aziendali e rafforzare la propria posizione competitiva.

Accedian è un esperto affermato nella gestione strumentale di reti di ogni dimensione, con soluzioni basate sulla piattaforma SkyLIGHT™ in grado di monitorare reti multinazionali. Dal 2005, Accedian collabora con i clienti per fornire soluzioni a livello globale e offrire la migliore performance all'azienda e ai suoi utenti.

Per maggiori informazioni, visitare https://accedian.com/.

Informazioni su Bridge Growth Partners

Bridge Growth Partners, LLC è una società di private equity con una struttura unica orientata alla crescita che si concentra sugli investimenti nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari a contenuto tecnologico. Bridge Growth Partners si dedica a investimenti basati sulle relazioni, con una particolare attenzione nei confronti del sostegno alla crescita, all'eccellenza operativa e della governance di livello mondiale delle società in portafoglio, al fine di creare valore per tutti gli stakeholder.

Per maggiori informazioni su Bridge Growth Partners, visitare http://www.bridgegrowthpartners.com.

