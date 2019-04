Il dosaggio VITROS® Troponina I ad Alta Sensibilità di Ortho per la diagnosi dell'infarto ha ottenuto il marchio CE ed è disponibile nei paesi della UE

"Siamo orgogliosi di presentare sul mercato il dosaggio VITROS Troponina I ad Alta Sensibilità per offrire agli ospedali uno strumento diagnostico più affidabile e preciso per le cure cardiache", ha affermato Heidi Casaletto, direttrice della strategia di portfolio e marketing di Ortho. "Le prestazioni analitiche migliorate sono conformi alla definizione di alta sensibilità della International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), consentendone l'uso in protocolli diagnostici rapidi di rule-in/rule-out e fornendo agli ospedali l'opportunità di effettuare diagnosi e impostare terapie per i pazienti più rapidamente".

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno, si registrano 9,4 milioni di decessi a causa di patologie cardiache ischemiche1. Nei soli Stati Uniti, ogni anno, 750.000 pazienti sono affetti da infarto2. Un infarto è un'emergenza urgente e dalle tempistiche critiche, che richiede l'intervento più rapido possibile per garantire il miglior outcome per il paziente.

Il dosaggio VITROS Troponina I ad Alta Sensibilità può essere utilizzato sul più recenteanalizzatore di Ortho, il sistema integrato VITROS® XT 7600, oltre che sui sistemi per immunodiagnostica VITROS® ECi/ECiQ e VITROS® 3600 e sul sistema integrato VITROS® 5600.

Il dosaggio VITROS Troponina I ad Alta Sensibilità è disponibile in commercio in tutti i paesi che accettano il marchio CE, incluso il Cile e l'Australia.

Informazioni su Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics è un'azienda globale, leader per la diagnostica in vitro, al servizio dei laboratori clinici e delle strutture di immunoematologia. Ortho è presente negli ospedali, nelle reti ospedaliere, nelle banche del sangue e nei laboratori in oltre 125 Paesi e territori. L'alta qualità dei prodotti e dei servizi Ortho consente ai professionisti sanitari di intraprendere decisioni di trattamento meglio informate. Per le strutture dedicate all'immunoematologia, i prodotti per la tipizzazione del sangue Ortho garantiscono che i pazienti ricevano sangue sicuro, con la giusta tipizzazione e le corrette unità. Ortho mette a disposizione dei laboratori clinici nel mondo tecnologie sofisticate per l'esecuzione degli esami, sistemi evoluti di automazione, gestione delle informazioni e strumenti per l'interpretazione dei risultati, per garantire una più efficiente ed efficace operatività ed una miglior cura dei pazienti. Lo scopo di Ortho è quello di migliorare e salvare vite grazie alla diagnostica, e in Ortho lo facciamo reinventando quello che è possibile reinventare. Questo è il concetto che ha sempre caratterizzato Ortho da oltre 75 anni, ed è quello che spinge Ortho ad andare sempre più avanti. Per ulteriori informazioni, visitare www.orthoclinicaldiagnostics.com .

