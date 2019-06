Il est essentiel d'instaurer un lien de confiance pour résoudre les problèmes de sous-assurance sur les marchés matures, révèle une enquête réalisée par la Geneva Association

ZURICH, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- Les lacunes de protection d'assurance sur les marchés matures pourraient être réduits en renforçant la confiance accordée aux assureurs, indique un sondage réalisé par la Geneva Association, l'organisation mondiale des directeurs généraux de sociétés d'assurance et de réassurance.

La Geneva Association a réalisé une enquête auprès de 7 000 personnes dans sept pays – France, Allemagne, Italie, Japon, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis – afin d'identifier les raisons principales et les solutions potentielles à la sous-assurance sur les marchés matures.

Sous-assurance dans les économies matures : raisons et solutions, le dernier rapport de recherche présenté par la Geneva Association, résume un certain nombre de conclusions de l'enquête et propose un ensemble de cinq facteurs qui influencent la sous-assurance : les institutions, les paramètres sociodémographiques, l'économie, les comportements et la culture.

Jad Ariss, directeur général de la Geneva Association, a déclaré : « Contrairement aux idées reçues, les lacunes de protection ne se limitent pas aux pays émergents. Elles sont également courantes dans les économies avancées. Il est encourageant de constater que, d'après les résultats de l'enquête, les gens comprennent largement à quoi sert l'assurance et quel est son rôle essentiel dans l'économie et la société. Cependant, l'étude révèle également des perceptions erronées au sujet des assureurs et de leurs produits. Il est essentiel de résoudre cette disparité pour encourager une adoption plus large de l'assurance dans les économies matures. »

Plus de 60 % des personnes interrogées pensent que l'assurance offre un service important aux gens et apporte une certaine tranquillité d'esprit à ceux qui sont couverts. Cinquante-sept pour cent des personnes interrogées conviennent que l'assurance joue un rôle vital dans l'économie.

Moins de 30 % des personnes interrogées disent avoir un avis favorable du secteur, et 53 % disent avoir eu une « expérience négative en matière d'assurance », le mécontentement de ces clients étant principalement imputable à des expériences de règlement de sinistre et à la complexité des produits.

Plus de 50 % des participants à l'enquête préfèrent souscrire une assurance auprès d'un agent d'assurance ou d'un représentant commercial, ce qui souligne l'importance des rapports humains et des conseils.

Les résultats de l'enquête suggèrent par ailleurs qu'il existe un fort potentiel en matière d'éducation à la finance et à l'assurance, 46 % des personnes interrogées déclarant qu'elles auraient aimé en apprendre davantage sur l'assurance à l'école.

Au vu de ces constatations, le rapport de recherche offre quatre recommandations aux assureurs :

clarifier et simplifier la présentation des produits d'assurance ;

améliorer l'expérience du client lors de « moments de vérité » importants, en particulier dans le cadre du processus de réclamation ;

construire une proposition de distribution omnicanal qui met à profit le canal des agences plutôt que d'essayer de le contourner ; et

répondre aux besoins des clients en matière d'éducation financière.

Kai-Uwe Schanz, directeur du groupe de recherche sur la résilience socioéconomique de la Geneva Association et auteur du rapport, a commenté : « Le rapport met en évidence la pertinence continue de "points sensibles" de longue date pour les clients, et en premier lieu pour ce qui est des réclamations. En cette ère de numérisation et d'outils d'analyse avancés, le secteur des assurances dispose d'une occasion unique de remédier à ses faiblesses historiques et de construire une expérience client et une proposition plus attractives. »

Télécharger le rapport complet

Télécharger le résumé de recherche de quatre pages

Visiter le centre de recherche : raisons et solutions aux lacunes de protection sur les marchés matures

