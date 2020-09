Il est maintenant possible de s'inscrire au concours de courts métrages créatifs « Dialogue avec la culture de 5 000 ans de Liangzhu »

Aujourd'hui, il est de plus en plus important de conter l'Histoire des civilisations de notre monde d'une façon qui résonne avec le public moderne. L'antique ville de Liangzhu, un site d'héritage mondial, sert de terre sainte où plus de 5 000 ans de l'Histoire de la civilisation chinoise peuvent être promus au monde entier. Comment sensibiliser le public d'autres horizons à l'importance de Liangzhu pour la civilisation chinoise ou même pour les autres civilisations ? Comment illustrer le charme moderne de la culture de Liangzhu ?

Des courts métrages éducatifs de différents styles et différentes formes d'expression se sont révélés être une excellente méthode. Le 20 août 2020, les inscriptions à l'événement de recueil de courts métrages sur le thème « Dialogue avec la culture de 5 000 ans de Liangzhu » étaient ouvertes. L'événement est coorganisé par www.zjol.com.cn, tm.zjol.com.cn, et le Comité de gestion administrative du district du site archéologique de Hangzhou, à Liangzhu, et propose aux professionnels de la création de toutes nationalités d'interpréter la culture de Liangzhu.

L'événement a pour but de rassembler 100 courts métrages en mode portrait de moins de 3 minutes (une vidéo d'une minute serait l'idéal) de créateurs de toutes nationalités. Il n'y a aucune obligation en ce qui concerne l'équipement et les techniques utilisés, ni même le style choisi. Les participants peuvent utiliser leur téléphone portable, une caméra amatrice ou une caméra professionnelle et peuvent choisir de faire des vidéos d'animation, dramatiques, des clips de rap intéressants ou peuvent travailler avec les reliques culturelles de Liangzhu en leur donnant des expressions créatives afin de les laisser « parler » pour elles-mêmes. Les courts métrages doivent avoir pour thème la culture de Liangzhu et c'est la seule condition.

Jusqu'au 20 septembre, les personnes seules ou les groupes peuvent s'inscrire et soumettre un nombre illimité de participations à l'adresse suivante : [email protected]. Les participants doivent inclure dans le courriel le nom et un résumé de leur travail ainsi que leurs informations personnelles.

Les 100 courts métrages les plus créatifs seront sélectionnés afin de participer au prochain tour de vote en ligne, fin septembre. À la fin du mois de septembre, les gagnants seront récompensés lors d'une cérémonie de remise des prix. Cette dernière se tiendra aux Ruines archéologiques de Liangzhu, après que les créateurs aient partagé leur processus de création et après une sélection finale par des experts en la matière. De plus, l'organisateur de l'événement animera une table ronde d'experts de la civilisation et de l'Histoire chinoise, l'accent sera mis sur le charme moderne de la culture de Liangzhu et sur ses 5 000 ans d'Histoire.

Au final, vingt gagnants recevront chacun une récompense financière et un certificat d'honneur. Le gagnant du premier prix recevra 10 000 yuans (environ 1 475 $ US), trois gagnants du deuxième prix recevront chacun 5 000 yuans (environ 738 $ US), cinq gagnants du troisième prix recevront chacun 2 000 yuans (environ 295 $ US), et 11 gagnants de la mention d'honneur recevront chacun 1 000 yuans (environ 148 $ US). Selon les réglementations fiscales nationales en vigueur, toute récompense financière est considérée comme un revenu imposable, ainsi la partie due aux autorités fiscales est retenue par l'organisateur.

Les courts métrages créatifs primés devraient permettre de découvrir le charme et le charisme de l'antique ville de Liangzhu, qui, à elle seule, représente 5 000 ans de la culture de Liangzhu. Le concours a pour but de tirer profit des courts métrages créatifs pour aider le public à mieux comprendre et découvrir le charme artistique moderne de la culture de Liangzhu.

