Il est temps de voter pour les entreprises les plus performantes d'Europe

Le vote public montrant la force et le succès en Europe est ouvert sur www.businessawardseurope.com

LONDRES, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Les entreprises européennes se disputent le titre de « Champion européen du public » à l'ouverture du vote public en ligne aux European Business Awards de cette année.

Les entreprises Ones to Watch ont publié une vidéo sur le site des European Business Awards www.businessawardseurope.com narrant leur succès ; le public peut les consulter et voter du 16septembre au 26 novembre. Le « European Public Champion » sera la société qui recevra le plus de votes et le gagnant sera annoncé lors de la finale du gala à Varsovie, en Pologne, le 4 décembre.

L'année dernière, des milliers de personnes qui ont été élues entreprises européennes prospères ont été soutenues à l'échelle mondiale par leurs clients, leurs employés, leurs parties prenantes et le grand public.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Le vote du public est un excellent moyen pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'Europe de montrer au monde entier leur succès et d'attirer de nouveaux clients et partenaires. Il y a beaucoup d'histoires inspirantes cette année, nous vous encourageons donc à montrer votre soutien, visitez notre site Web www.businessawardseurope.com choisissez votre entreprise favorite et votez dès aujourd'hui ! »

Par ailleurs, lors de la finale du gala à Varsovie, en Pologne, les juges indépendants du prix rencontreront les « vainqueurs nationaux » et délibéreront pour sélectionner les gagnants finaux européens dans 19 catégories de prix.

Le principal objectif des European Business Awards est de soutenir et de développer une communauté d'affaires européenne plus forte, plus performante, innovante et éthique, car elle estime que les entreprises jouent un rôle clé dans la résolution des principaux problèmes auxquels le monde est confronté. L'année dernière, les candidatures de plus de 120 000 entreprises issues de 33 pays ont été examinées. Les sponsors et partenaires incluent notamment Inflexion, Germany Trade & Invest et PR Newswire et RSM.

Pour des informations supplémentaires concernant cet événement, veuillez consulter le site www.businessawardseurope.com

À propos des European Business Awards :

Les EBA sont l'une des compétitions professionnelles transsectorielles et transfrontalières les plus importantes et prestigieuses au monde. Leur objectif principal est de soutenir et de développer une communauté entrepreneuriale plus forte, prospère, innovante et éthique en Europe. Les EBA estiment que les entreprises jouent un rôle clé dans le traitement des enjeux majeurs rencontrés à travers le monde.

Elles s'y attellent de 3 manières :

EN APPUYANT ET PROMOUVANT LES MEILLEURES ENTREPRISES EUROPÉENNES afin qu'elles attirent de nouveaux clients, partenaires, investisseurs et talents

afin qu'elles attirent de nouveaux clients, partenaires, investisseurs et talents EN PARTAGEANT L'APPRENTISSAGE ET EN RÉSOLVANT LES PROBLÈMES afin d'aider les entreprises à surmonter les difficultés se dressant entre elles et la croissance

afin d'aider les entreprises à surmonter les difficultés se dressant entre elles et la croissance EN ENCOURAGEANT LE DÉBAT en posant les grandes questions relatives aux enjeux auxquels l' Europe fait face et la manière de les résoudre

Les European Business Awards fêtent leur 12e édition. L'année dernière, les candidatures de plus de 120 000 entreprises issues de 33 pays ont été examinées. Les sponsors et partenaires incluent notamment Inflexion, Germany Trade & Invest et PR Newswire et RSM.

Twitter : @The_EBAs

Facebook : www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn : la page de la société "European Business Awards"

Instagram : @the_ebas

À propos d'Inflexion : Inflexion est une société financière privée de marché intermédiaire primée, et à ce titre elle investit entre 10 et 250 m € pour une part minoritaire ou majoritaire à travers tous les secteurs.

Fondée par des entrepreneurs il y a 20 ans, elle soutient les entrepreneurs à la gestion ambitieuse et à forte croissance et travaille en partenariat afin d'accélérer la croissance. Elle accompagne les entreprises dans les prochaines étapes de leur croissance grâce au développement international, aux fusions et acquisitions, à l'expertise numérique, aux améliorations opérationnelles, à la gestion des talents et à l'accès au réseau d'Inflexion. Avec des experts en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis, nos sociétés bénéficiaires tirent avantage d'un accès privilégié à ces marchés en croissance. www.inflexion.com

À propos de Germany Trade & Invest : Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. Elle a pour rôle de créer et de sécuriser des opportunités d'emploi supplémentaires, et de renforcer ainsi l'image de l'Allemagne comme lieu d'implantation d'entreprises. Forte d'un réseau de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires, Germany Trade & Invest aide les entreprises allemandes à s'implanter sur les marchés étrangers, valorise l'Allemagne comme lieu d'implantation d'entreprises et aide les entreprises étrangères à s'implanter en Allemagne.www.gtai.de

À propos de PR Newswire : PR Newswire est le plus important fournisseur mondial d'outils de communications institutionnelles et de RP permettant à ses clients de diffuser des informations et du contenu enrichi. Nous diffusons le contenu de nos clients à travers les canaux traditionnels, numériques et les réseaux sociaux en temps réel et avec un contrôle et des fonctions de reporting entièrement applicables. Combinant le plus important réseau au monde d'optimisation et de distribution de contenu multicanal et multiculturel avec des plateformes et des outils de flux complets, Cision PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de s'intéresser à des opportunités où qu'elles soient. Cision PR Newswire sert des dizaines de milliers de clients à travers ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique. Pour de plus amples informations sur Cision PR Newswire, rendez-vous sur le site www.prnewswire.co.uk.

À propos de RSM :RSM est un réseau mondial de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil de premier plan axé sur les entreprises du marché intermédiaire, présent dans 116 pays, avec 750 bureaux aux Amériques, en Europe, dans la région MENA, en Afrique et en Asie-Pacifique et plus de 41 000 collaborateurs dans le monde. Le chiffre d'affaires total du réseau s'élève à 5,4 milliards de dollars américains.

En tant qu'équipe intégrée, nous partageons nos compétences, nos connaissances et nos ressources, ainsi qu'une approche centrée sur le client qui repose sur une connaissance approfondie de leurs activités. C'est ainsi que nous leur donnons les moyens d'aller de l'avant avec confiance et de réaliser pleinement leur potentiel. RSM est membre du Forum of Firms, dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes et de haute qualité en matière de pratiques financières et d'audit dans le monde entier. RSM est la marque utilisée par un réseau de cabinets indépendants d'experts-comptables et de conseillers qui exercent chacun leur activité en propre. RSM International Limited ne fournit pas elle-même de services de comptabilité et de conseil. Les cabinets membres sont animés par une vision commune de la prestation de services professionnels de haute qualité, tant sur leur marché intérieur que pour répondre aux besoins de leur clientèle en matière de services professionnels internationaux. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.rsm.global, ou rechercher RSM sur Facebook, Twitter ou LinkedIn

Related Links

http://www.businessawardseurope.com/



SOURCE The European Business Awards