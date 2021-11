Il existe un placement adapté à chaque investisseur, et ce, partout dans le monde ! Grâce à une expérience client unique, Privatam, la fintech basée à Monaco et Zurich, trouve l'investissement idéal, facile à comprendre et parfaitement adapté aux besoins des investisseurs.

MONACO, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Privatam dévoile sa nouvelle approche client : « Trouvez le placement parfait pour vous ». La fintech vise à innover l'expérience client et veut s'assurer que les produits structurés sont adaptés et compris par chaque investisseur. Cette nouvelle approche apporte également une retouche importante à la plateforme numérique de Privatam. En améliorant davantage le processus d'investissement, Privatam fait un pas de plus pour devenir l'écosystème de produits structurés le plus innovant au monde.

Les clients d'abord : l'expérience utilisateur au cœur de l'approche de Privatam

La numérisation a entraîné un changement significatif dans presque tous les secteurs d'activité auxquels on peut penser. Aujourd'hui, l'accent est de plus en plus mis sur la recherche d'une expérience utilisateur positive pour rendre les services plus personnalisés et plus compréhensibles. La nouvelle approche de Privatam répond à ces changements dans le secteur de l'investissement.

« Investir dans des produits structurés est historiquement associé à de nombreux problèmes. Nous nous en sommes donc débarrassés ! Les investissements personnalisés sont essentiels à tout portefeuille et il n'y a plus d'excuses pour ne pas les utiliser. Nous sommes très fiers de permettre à chaque investisseur de trouver l'investissement parfait pour lui », a déclaré Stanislas Perromat, co-fondateur de Privatam.

En 2018, Privatam a été la première entreprise indépendante à digitaliser entièrement son processus d'investissement. Sa plateforme a révolutionné l'expérience client dans le domaine des produits personnalisés.

« Créer » ou « sélectionner » : le point de départ pour trouver l'investissement parfait pour chacun

Avec sa plateforme numérique, Privatam vise à offrir aux investisseurs un accès simplifié aux produits structurés. Avec son nouvel objectif de trouver un investissement parfait pour chaque investisseur, la fintech veut perturber le secteur des produits d'investissement. Il s'agit littéralement de produits structurés adaptés aux besoins individuels de chacun. La plateforme gère actuellement plus de 10 milliards de dollars de produits d'investissement pour plus de 800 gestionnaires de patrimoine dans 15 pays, pour lesquels elle trouve déjà des produits d'investissement sur mesure.

Les gestionnaires de patrimoine choisissent d'abord s'ils veulent créer ou sélectionner leur combinaison d'investissement. Grâce à ces deux points d'entrée, chaque utilisateur peut définir ses propres critères et paramétrer lui-même les caractéristiques souhaitées. De cette manière, le potentiel infini des produits structurés peut être exploité grâce à la coopération de l'humain et de la machine.

Privatam s'appuie sur les meilleures technologies de différents secteurs pour révolutionner l'industrie de l'investissement

Pour Stanislas Perromat, la nouvelle stratégie réitère la mission de Privatam de fournir des produits adaptés aux besoins individuels. « La nouvelle approche client représente la prochaine étape de développement dans notre parcours. Privatam évolue désormais vers une entreprise bien établie. »

Avec la même philosophie, « tirer le meilleur de chaque industrie », d'autres initiatives visant à élargir la personnalisation et à diffuser l'éducation financière sont déjà en cours.

À propos de Privatam

Privatam révolutionne la façon d'investir dans des produits personnalisés, en rendant le processus plus simple, plus rapide et plus accessible pour les gestionnaires de patrimoine. La société a été fondée en 2014 par 4 spécialistes de l'industrie financière déterminés à perturber le marché de l'investissement personnalisé.

Depuis 2015, Privatam propose le tout premier moniteur de produits bancaires multi-investissements .

. En 2018, elle crée le tout premier comparateur de prix multi-banques indépendant au monde.

au monde. En 2021, elle gère plus de 10 milliards de dollars américains de produits d'investissement pour plus de 800 gestionnaires de patrimoine dans 15 pays.

de produits d'investissement pour plus de dans Aujourd'hui, de bout en bout, l'équipe de Privatam est entièrement dédiée à offrir une expérience client unique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Privatam.com

