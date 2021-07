Il gioco di strategia per dispositivi mobili The Battle Cats pubblica un nuovo aggiornamento che offre ulteriori funzionalità di supporto linguistico

KYOTO, Giappone, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il gioco tower defense per dispositivi mobili dal successo planetario The Battle Cats (disponibile per iOS e Android), prodotto da PONOS Corporation, ha rilasciato un nuovo aggiornamento con opzioni di visualizzazione in nuove lingue - spagnolo, francese, tedesco e italiano - che si aggiungono all'inglese precedentemente disponibile.