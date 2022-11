Il Gruppo ICCPP e China Tobacco Henan Industrial uniscono le loro forze per espandere la propria presenza nel mercato HNB italiano.

HNB, un segmento emergente del settore del tabacco, apre nuove opportunità di sviluppo

SHENZHEN, Cina, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il 26 e 27 novembre si è conclusa con successo la sesta edizione della Vaping Expo, tenutasi presso la Fiera di Padova, nel nord Italia. Il Gruppo ICCPP, leader del settore con sede a Shenzhen, era presente all'esposizione con una serie di nuove offerte di precisione e di alta qualità, tra cui ZELES Z2, il suo primo prodotto proprietario heat-not-burn (HNB).

ZELES and FARSTAR in Padova Expo

ICCPP ha avviato la ricerca e lo sviluppo di HNB cinque anni fa, istituendo un centro di ricerca e sviluppo guidato da ingegneri e tecnici reclutati attraverso il programma Shenzhen Peacock, un programma gestito dal governo che offre borse di studio ai laureati in scienze naturali che si sono distinti nei loro studi. ICCPP ha anche assunto dottori specializzati nella ricerca e ha investito una somma considerevole in attrezzature sofisticate e avanzate, per costruire il laboratorio più avanzato del settore. Soprannominato il laboratorio Everest a causa degli elevati standard richiesti, ha eretto una formidabile barriera di accesso per qualsiasi rivale.

Anche la China Tobacco Henan Industrlal Co.,Ltd. ha esposto una serie di prodotti HNB. La tecnologia NSC di nuova concezione consente di migliorare le prestazioni e ottimizzare il controllo della temperatura e la stabilità. I suoi prodotti principali, tra cui la serie Foyo, la serie Mr. Yeah e la serie Unio, stanno guadagnando popolarità in quanto offrono una nuova esperienza ai vapers di tutto il mondo. Da notare che il team tecnico di ICCPP è stato profondamente coinvolto nello sviluppo di nuove tecnologie.

L'implementazione successiva di politiche normative in tutto il settore del vaping quest'anno ha fatto molto per portare ordine in un settore caotico. Questa nuova fase di sviluppo del settore dovrebbe aprire molte nuove opportunità per i leader del settore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957171/ZELES_and_FARSTAR_in_Padova_Expo.jpg

