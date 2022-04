Il Gruppo Maip annuncia nuovi polimeri sostenibili per il mercato automobilistico europeo utilizzando le tecnologie di riciclo molecolare di Eastman

TORINO, Italia, 27 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Nell'ambito di una partnership strategica pluriennale con Eastman, Maip Group, leader globale nella formulazione e nella produzione di materiali termoplastici, annuncia compound innovativi per nuove resine nel mercato automobilistico. Maip Compounding, la società di produzione del gruppo, presenta la famiglia Cherbio™ basata sulle tecnologie di riciclo molecolare di Eastman.

Maip Group announces new sustainable polymers for the European automotive market using Eastman’s molecular recycling technologies. Eastman

Maip Compounding ha lanciato una nuova gamma di polimeri composti con certificazione ISCC Plus. La nuova famiglia Cherbio ( Ch emical r ecycling bio based) offrirà una gamma di prodotti estetici e funzionali specificamente formulati con un'ampia gamma di colori ed effetti speciali.

Cherbio T, basata sulla tecnologia di riciclo del poliestere di Eastman, assicura fino al 50% di contenuto riciclato certificato* da flussi di rifiuti post-consumo e post-industriali. A differenza delle plastiche riciclate meccanicamente, offre le stesse alte prestazioni delle plastiche vergini.

Cherbio C assicura fino al 48% di contenuto biobased proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Inoltre, la tecnologia di riciclo del carbonio di Eastman utilizza materie plastiche provenienti da rifiuti misti per fornire un contenuto riciclato certificato* aggiuntivo dal 20% al 40%, offrendo un materiale al contempo biobased e con contenuto riciclato certificato.

Eastman ha annunciato diversi investimenti per impianti di riciclo molecolare da materiale a materiale per la produzione di nuovi materiali sostenibili. Il primo impianto, a Kingsport, Tennessee, dovrebbe essere completamente operativo alla fine del 2022, mentre il secondo impianto, con sede in Francia, dovrebbe essere completamente operativo nel 2025.

Le collaudate tecnologie di riciclo molecolare di Eastman offrono una vera circolarità per i rifiuti in plastica difficili da riciclare, solitamente inceneriti o inviati in discarica. Con il riciclo molecolare, questi rifiuti difficili da riciclare vengono scomposti nei loro elementi molecolari di base e riassemblati per diventare materiali di prima qualità senza alcun compromesso in termini di prestazioni. La tecnologia di riciclo del poliestere di Eastman consente un valore potenzialmente infinito dei materiali, mantenendoli in produzione un ciclo di vita dopo l'altro. Con le efficienze intrinseche della tecnologia e le fonti di energia rinnovabile disponibili in Francia, i materiali possono essere prodotti con emissioni di gas serra inferiori fino all'80% rispetto ai metodi tradizionali.

Per ulteriori informazioni, visitare MAIP SRL al PAD 14, Corsia D, Stand 41, presso la GreenPlast exhibition and conference, 3-6 maggio, a Milano, Italia.

*Attraverso le sue tecnologie di riciclo molecolare, Eastman produce prodotti circolari certificati dall'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) tramite assegnazione del bilancio di massa.

Informazioni sul Gruppo Maip

Il Gruppo Maip è leader nel mercato delle materie plastiche da oltre 40 anni. Il modello di crescita dell'azienda, orientato all'innovazione, si concentra sulla ricerca e sullo sviluppo, nonché sulla vendita di materiali speciali per applicazioni tecniche. Maip Compounding, la società di compounding del Gruppo, sviluppa una vasta gamma di materiali termoplastici ingegnerizzati ad alta tecnologia, con particolare attenzione ai colori speciali e alle soluzioni tecniche che richiedono lo sviluppo di formulazioni personalizzate caricate e rinforzate. L'impegno costante nella ricerca di soluzioni tecniche innovative in grado di promuovere l'uso di materiali termoplastici ecocompatibili è un obiettivo e una capacità fondamentale per le aziende del Gruppo Maip. Per maggiori informazioni, visitare il sito maipsrl.com.

Informazioni su Eastman

Fondata nel 1920, Eastman è una società globale di materiali speciali che produce una vasta gamma di prodotti che fanno parte della nostra quotidianità. Al fine di migliorare la qualità della vita in maniera concreta, Eastman collabora con i clienti per fornire prodotti e soluzioni innovativi, mantenendo al contempo l'impegno a favore della sicurezza e della sostenibilità. Il modello di crescita dell'azienda, improntato all'innovazione, sfrutta piattaforme tecnologiche di altissimo livello, un profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per affermarsi con maggior solidità su mercati finali attrattivi, come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione e quello dei materiali di consumo. Eastman è un'azienda globalmente inclusiva ed eterogenea, che impiega circa 14.000 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. La società nel 2021 ha registrato introiti pari a circa 10,5 miliardi di USD e ha la propria sede centrale a Kingsport, Tennessee, USA. Per maggiori informazioni, visitare il sito eastman.com.

Contatto per i media del Gruppo Maip:

[email protected]

Contatto per i media Eastman:

Jacob Teetzmann

Tombras

+1 (423) 494.3673

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805303/Maip_Eastman_Cherbio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805350/Gruppo_Maip_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

SOURCE Gruppo Maip