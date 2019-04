Il Los Angeles Auto Show accoglie i nuovi membri dell'AutoMobility LA Advisory Board

"Quali leader dello spazio fieristico per l'auto, siamo orgogliosi dei nostri sforzi per fornire una piattaforma unica come AutoMobility LA in cui i leader del settore auto, tecnologico e ora anche di stili di vita si riuniscono per imparare, crescere e rafforzare connessioni forti finalizzate alla trasformazione e all'evoluzione del settore automobilistico così come lo conosciamo," ha dichiarato Lisa Kaz, proprietario e Amministratore Delegato del LA Auto Show e di AutoMobility LA. "In modo che possiamo continuare a metterci alla prova e assicurare di offrire un evento imperdibile per il nostro settore come l'AutoMobility LA, il nostro team lavora sodo per identificare e accogliere talenti di alta classe e leader di pensiero dai settori di rilievo in modo che siano partecipanti attivi del nostro AutoMobility LA Advisory Board."

Danny Stillion, partner e direttore esecutivo del design presso IDEO, è fortemente radicato nel design per l'interazione che si è perfettamente intersecato con il lavoro per i trasporti e la mobilità di IDEO. Con oltre 20 anni di esperienza, Stillion ha collaborato con le società leader mondiali del settore automobilistico e con le migliori start-up per la mobilità dove ha dato forma a una grande varietà di interfacce per l'interazione uomo-macchina, di funzionalità per i veicoli, di ownership model (modelli di proprietà), e d servizi telematici.

Kerry Lebel, responsabile del marketing per Alexa Auto in Amazon, è responsabile per sostenere la crescita e l'adozione di Alexa nello spazio automobilistico. Con 20 anni di esperienza nel settore tecnologico, nei quali ha lavorato principalmente per società Fortune 500, Lebel ha ricoperto ruoli che spaziavano dalla consulenza esecutiva a ruoli leader per la strategia di prodotto e per entrare nei mercati.

Manny Lopez, analista capo del gruppo per l'auto connessa, infotainment e per la mobilità condivisa in General Motors (GM), ha sviluppato un approccio fortemente investigativo e analitico dopo avere trascorso oltre 15 anni come giornalista e redattore automobilistico di media nel Paese. Prima di entrare a far parte di GM, Lopez ha anche lavorato in un think tank per le politiche pubbliche nel Michigan.

Mike Dosenbach, direttore del cloud e della connettività per MBRDNA Hub a Seattle, è impegnato nello sviluppo software e nel cloud computing per i veicoli connessi Mercedes-Benz. Con oltre 23 anni di progettazione software ed esperienza nella gestione, ora Dosenbach è alla guida della sede di Seattle, insieme a due team a Long Beach, CA, dove concentra i suoi sforzi nel sostenere le tecnologie per il cloud e nuovi paradigmi per il calcolo in Daimler.

Oltre ai quattro membri nuovi dell'Advisory Board dell'AutoMobility LA, tra i membri che saranno ancora presenti ci sono: Alex Roy, direttore delle operazioni speciali in Argo.AI e redattore indipendente per The Drive; Anupam Malhotra, direttore dei veicoli connessi e dati in Audi of America; Bryan Biniak, fondatore e Amministratore Delegato di ConnectedTravel™; John Ellis, fondatore e Direttore Generale di Ellis & Associates; Justin Fishkin, ex responsabile della strategia in Local Motors; Manuela Papadopol, Amministratore Delegato di Designated Driver; Olabisi Boyle, vice presidente di Internet of Things (IoT) presso Visa; e Roger Lanctot, direttore della mobilità auto connessa in Strategy Analytics.

Per maggiori informazioni su AutoMobility LA e AutoMobility LA Advisory Board, visitate https://automobilityla.com/advisory-board/.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter , Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/ . Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter , Facebook o Instagram .

