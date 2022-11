Il marchio di moda globale DeFacto vuole crescere sul mercato europeo con il suo modello di franchising di nuova generazione

AMBURGO, Germania, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Con 500 negozi e canali di e-commerce, il marchio di moda globale DeFacto vende i suoi prodotti agli appassionati di moda in 93 paesi in cinque continenti. In occasione della sua partecipazione al MAPIC Serdar Ersoy, General Manager di DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, ha dichiarato: «Abbiamo registrato una rapida crescita in Europa, riuscendo ad affermare con successo la nostra presenza in 12 paesi europei nel giro di due anni. Con il modello di franchising di nuova generazione da noi sviluppato, insieme ai nostri business partner presentiamo una nuova strategia che spazia dall'iter di processo fino alla vendita, rafforzando la presenza dei nostri negozi e dei nostri business partner. Così facendo intendiamo crescere del 300% in tre anni». DeFacto mira inoltre a essere rappresentata in 180 paesi in tutto il mondo entro il 2027.

Un modello di franchising di nuova generazione: management end-to-end dall'iter di processo fino al punto vendita

DeFacto, con sede in Turchia, elabora una nuova strategia in armonia con i suoi obiettivi di globalizzazione e con la sua visione di «accessible fashion». Serdar Ersoy, General Manager di DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, ha presentato il suo piano a un vasto pubblico in occasione del MAPIC, che si terrà a Cannes dal 29 novembre al 1° dicembre 2022. Il manager ha spiegato come l'azienda intenda crescere sul mercato europeo con il sistema del franchising, illustrando il modello di nuova generazione sviluppato da DeFacto:

«Attualmente noi di DeFacto stiamo raddoppiando i nostri tassi di crescita a livello mondiale, sia con i nostri investimenti sia con i nostri partner di franchising. Da DeFacto espansione e franchising funzionano come un'azienda autonoma che sviluppa una dinamica propria. Poiché noi di DeFacto prediligiamo il modello di business Corporate Base, al posto del tradizionale modello di commercio all'ingrosso su scala mondiale abbiamo concepito un modello di franchising di nuova generazione. La sua caratteristica principale, che distingue DeFacto da altri attori del settore, è la perfetta integrazione di questo canale di distribuzione nei nostri altri canali. Coordiniamo tutti i processi secondo il principio dell'operational excellence a 360°, al fine di garantire il consueto livello di servizio nella scelta dei nostri affiliati in tutti i paesi. Non gestiamo i nostri franchising separatamente dal business, ma siamo coinvolti nell'intera attività operativa: dalla ricerca di una sede per il negozio e dalla sua costruzione alla selezione dei prodotti, alla pianificazione e alla definizione dei prezzi, fino all'efficienza della struttura operativa. Facciamo progressi insieme ai nostri business partner e ci impegniamo affinché tutte le aziende nostre affiliate lavorino in sintonia con il DNA specifico del nostro marchio. La nostra massima priorità è far sì che i nostri business partner crescano in modo rapido, redditizio e affidabile».

«Vogliamo ampliare il nostro canale di franchising del 300% nel giro di tre anni»

Serdar Ersoy ha sottolineato che, oltre all'esperienza e alla competenza, nella selezione degli affiliati è di importanza determinante che i partner condividano la visione di DeFacto.

«Offriamo ai nostri affiliati un'esperienza di commercio al dettaglio 'chiavi in mano'. Il nostro obiettivo è di collaborare con partner proiettati al futuro che dispongano del background finanziario e commerciale necessario. Partecipiamo attivamente a tutti i processi di preparazione del punto vendita, dalla scelta della sede fino allo sviluppo del progetto e al processo di costruzione. Per quanto riguarda i prodotti, offriamo supporto operativo dalla fase di spedizione alla definizione dei prezzi di vendita. Con questa visione intendiamo espandere il nostro canale di franchising del 300% nel giro di tre anni».

DeFacto è azienda tecnologica e marchio di abbigliamento allo stesso tempo



DeFacto rafforza la propria infrastruttura omnichannel, sviluppando software all'avanguardia nella trasformazione del settore del commercio all'ingrosso insieme a DeFacto Technology e al suo team di oltre 300 sviluppatori. Serdar Ersoy ha sottolineato che DeFacto è un marchio che non punta unicamente sulla moda, ma che mette anche a disposizione la relativa tecnologia: «I nostri investimenti in soluzioni tecnologiche permettono ai nostri clienti di fare acquisti in modo sempre più rapido e semplice. Condividiamo le tecnologie da noi sviluppate sia all'interno della nostra organizzazione sia con i nostri affiliati, con cui collaboriamo come business partner. La più importante di queste soluzioni è l'applicazione DFPOS che, ad esempio, consente di evitare le code alla cassa offrendo la possibilità di pagare in qualsiasi punto del negozio. DFPOS – il progetto «Android POS» che è stato implementato come uno dei primi nel settore del commercio al dettaglio – agevola l'esperienza di acquisto dei clienti consentendo di effettuare operazioni di pagamento e di reso su tutti i canali, ovunque all'interno del negozio, grazie alla sua mobilità».

A proposito di DeFacto:



Fondata nel 2005, DeFacto continua la sua attività con la visione di essere un marchio di moda globale. DeFacto opera in 93 Paesi con oltre 500 negozi e piattaforme online. DeFacto, che si è trasformato in un marchio che produce non solo moda ma anche tecnologia, costruisce l'infrastruttura delle tecnologie omnicanale con un team di sviluppatori di oltre 300 persone. Dopo aver creato lo Smart Store nel 2019 e aver portato qualcosa di nuovo al mondo, l'azienda ha avviato il concetto di DeFacto Fijital Store, che è il risultato della strategia di figitalizzazione che offre un'esperienza di vendita al dettaglio sia fisica che digitale insieme. In linea con le richieste e le aspettative dei consumatori, il marchio ha introdotto i sottomarchi DeFacto COOOL, DeFacto FİT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus e Fall in Love per i clienti di tutto il mondo. Inoltre, in qualità di firmatario del Global Compact e dei Women's Empowerment Principles (WEP) delle Nazioni Unite e di membro della Better Cotton Initiative, è determinato a rispettare i propri impegni sociali e ambientali. Nel 2022 il marchio ha condiviso con il pubblico il suo sesto Rapporto di Sostenibilità.

