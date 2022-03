IL MONOPATTINO ELETTRICO NAVEE N65 CONDUCE A UNO STILE DI VIAGGIO PIÙ SEMPLICE, SICURO E INTELLIGENTE

L'autonomia di funzionamento molto limitata è sempre stata un problema significativo per gli e-scooter. Fortunatamente, NAVEE N65 ha segnato una svolta, con un'autonomia fino a 65 km, grazie all'utilizzo di una grande batteria e tecnologie di recupero energetico. Questa innovazione è una buona notizia per coloro che si spostano sugli e-scooter, dato che non dovranno preoccuparsi di caricare i loro veicoli ogni giorno, rendendo il loro pendolarismo molto più agevole.

Un altro punto saliente è il potente motore da 500 W. Con un forte alimentatore, NAVEE N65 è in grado di raggiungere una velocità di 25 km/h e di salire una pendenza del 25%, cosa che la maggior parte degli e-scooter non riesce a fare, e questo è una facilità per chi deve superare in salita delle pendenze durante il viaggio per andare al lavoro.

Il sistema frenante di NAVEE N65 è più sicuro e avanzato del freno a disco tradizionale. Consiste in un EABS anteriore e un freno a disco posteriore in grado di arrestare il monopattino in modo rapido e sicuro.

Inoltre, NAVEE N65 ha grandi pneumatici da 25 cm. A differenza delle dimensioni comuni di 20 cm, i pneumatici da 25 cm sono in grado di superare facilmente gli ostacoli e muoversi senza problemi anche su strade affollate, permettendo un viaggio comodo.

Oltre i vantaggi descritti, NAVEE N65 ha altri dettagli progettati per il comfort e l'intelligenza. Ad esempio, è dotato di una pedana larga 17 cm con un tappetino in silicone antiscivolo che consente al conducente di stare in piedi comodamente, un cruscotto a LED intelligente che può essere controllato con un'app e 3 modalità di velocità per soddisfare diverse esigenze. NAVEE N65 dispone anche di un importante sistema di piegatura con un manubrio rotabile, comodo da piegare e trasportare. Inoltre, non richiede alcuna installazione, evitando agli utenti i problemi di installazione.

Il modello N65 è ora disponibile sulla piattaforma di e-commerce Geekbuying che sta effettuando la Mega Vendita di Marzo di NAVEE N65.

€599,99 cadauno, insieme a un regalo gratuito, dal 21 al 27 marzo;

€349,99 cadauno, metà del prezzo originale, durante le 2 offerte lampo a partire dalle 9:00, rispettivamente il 24 e 26 marzo;

Tornerà a €699,99 dopo le promozioni. Se sei rimasto colpito da NAVEE N65, controlla in tempo.

