Il programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen avvia progetti di generazione dell'energia elettrica ed idrici a Socotra

SOCOTRA, Yemen, 11 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Il programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) ha avviato una serie di progetti di sviluppo nel Governatorato di Socotra per l'attivazione e gestione di due centrali elettriche a Hadibu e Qulansiyah e per la gestione delle risorse idriche.